ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Такой футбол нам не нужен! Лукашенко обсудил, как сейчас обстоят дела в команде

10.06.2019 14:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко — о «Динамо»: Тащить легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф — нам такие игры не надо.



Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко на встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также председательствует в наблюдательном совете хоккейного клуба «Динамо-Минск», обсудил, как сейчас обстоят дела в команде, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что хоккейный клуб «Динамо-Минск» должен делать ставку на белорусских игроков. Он подчеркнул, что в стране не собираются финансировать легионеров.

— Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть, — потребовал он.

В конце февраля — начале марта минское «Динамо» сыграло суперсерию против сборной клубов экстралиги. Александр Лукашенко напомнил, что решение организовать этот турнир было принято неслучайно.

— Вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют.

Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова — и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) — пусть идут и играют. Не могут — значит, нечего с ними разговаривать.

Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф — нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают, — добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на развитие белорусского спорта, и в частности хоккея, пишет sport.tut.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко — о «Динамо»: Тащить легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф — нам такие игры не надо.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика