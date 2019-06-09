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Белорусский рубль на торгах 10 июня укрепился к трем основным валютам

10.06.2019 14:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский рубль на торгах 10 июня укрепился к трем основным валютам
БЕЛТА

Белорусский рубль на торгах 10 июня укрепился к трем основным валютам Благородные инвестиции. Сколько можно заработать на золоте?
Доллар сегодня подешевел на Br0,0117, его курс составил Br2,0808 за $1 (на торгах 7 июня - Br2,0925 за $1).

Евро подешевел на Br0,0057 до Br2,3511 за 1 евро (7 июня - Br2,3568 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2127 за 100 российских рублей (7 июня - Br3,217 за 100 российских рублей).

 
 
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