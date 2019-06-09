Евро подешевел на Br0,0057 до Br2,3511 за 1 евро (7 июня - Br2,3568 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2127 за 100 российских рублей (7 июня - Br3,217 за 100 российских рублей).
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Белорусский рубль на торгах 10 июня укрепился к трем основным валютам
10.06.2019 14:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро подешевел на Br0,0057 до Br2,3511 за 1 евро (7 июня - Br2,3568 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2127 за 100 российских рублей (7 июня - Br3,217 за 100 российских рублей).
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