Белорусский рубль на торгах 10 июня укрепился к трем основным валютам

Источник материала: Аргументы и факты

Евро подешевел на Br0,0057 до Br2,3511 за 1 евро (7 июня - Br2,3568 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2127 за 100 российских рублей (7 июня - Br3,217 за 100 российских рублей).