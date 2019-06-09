|
В Пинске очевидцы задержали пьяную женщину на Porsche
Источник материала: Tut.by
В Пинске очевидцы задержали пьяную женщину на Porsche, которая во дворе повредила автомобиль и едва не сбила ребенка. Об этом
Инцидент произошел вечером 9 июня во дворе дома на проспекте Жолтовского. По информации очевидцев, Porsche с российскими регистрационными знаками врезался в припаркованный автомобиль, а после, виляя из стороны в сторону, едва не наехал на ребенка. Местные жители задержали женщину, которая была за рулем, и вызвали милицию.
Выяснилось, что автомобилем управляла 36-летняя минчанка. Медицинское освидетельствование показало, что она сильно пьяна — почти 3 промилле алкоголя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 9 июня во дворе дома на проспекте Жолтовского.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)