Источник материала: Tut.by

В Пинске очевидцы задержали пьяную женщину на Porsche, которая во дворе повредила автомобиль и едва не сбила ребенка. Об этом сообщили в группе Zello «Пинск ГАИ».

Инцидент произошел вечером 9 июня во дворе дома на проспекте Жолтовского. По информации очевидцев, Porsche с российскими регистрационными знаками врезался в припаркованный автомобиль, а после, виляя из стороны в сторону, едва не наехал на ребенка. Местные жители задержали женщину, которая была за рулем, и вызвали милицию.

Выяснилось, что автомобилем управляла 36-летняя минчанка. Медицинское освидетельствование показало, что она сильно пьяна — почти 3 промилле алкоголя.