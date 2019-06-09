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Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA, вытеснив Серену Уильямс
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в обновленном после завершения «Ролан Гаррос»
Соболенко вернулась в десятку лучших спустя три недели, после того как
Виктория Азаренко поднялась на одну строку, Александра Саснович опустилась на две ступеньки, Вера Лапко — на одну.
Победительница «Ролан Гарос» австралийка Эшли Барти взлетела с 8-й на 2-ю строку, румынка Симона Халеп откатилась с 3-й на 8-ю позицию.
Во главе рейтинга по-прежнему японка Наоми Осака.
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6486
2 (8). Эшли Барти (Австралия) — 6350
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345
5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4925
6 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 4675
7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3967
8 (3). Симона Халеп (Румыния) — 3963
9 (7). Слоан Стивенс (США) — 3682
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565…
… 36 (34). Александра Саснович (Беларусь) — 1490…
…42 (43). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1320…
…103 (102). Вера Лапко (Беларусь) — 613…
…270 (270). Ольга Говорцова (Беларусь) — 197…
…334 (335). Юлия Готовко (Беларусь) — 131…
В парном рейтинге Арина Соболенко впервые вошла в топ-20 и занимает сейчас 19-е место. Вместе с бельгийкой Элизе Мертенс белоруска добралась до
Виктория Азаренко в парном рейтинге поднялась на 33-ю строку. На «Ролан Гаррос» Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в обновленном после завершения «Ролан Гаррос» рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вернулась в топ-10, потеснив на 11-е...
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