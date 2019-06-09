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Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA, вытеснив Серену Уильямс

10.06.2019 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в обновленном после завершения «Ролан Гаррос» рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вернулась в топ-10, потеснив на 11-е место американку Серену Уилямс.


Арина Соболенко. Фото: Reuters

Соболенко вернулась в десятку лучших спустя три недели, после того как покинула ее 20 мая.

Виктория Азаренко поднялась на одну строку, Александра Саснович опустилась на две ступеньки, Вера Лапко — на одну.

Победительница «Ролан Гарос» австралийка Эшли Барти взлетела с 8-й на 2-ю строку, румынка Симона Халеп откатилась с 3-й на 8-ю позицию.

Во главе рейтинга по-прежнему японка Наоми Осака.

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6486

2 (8). Эшли Барти (Австралия) — 6350

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345

5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4925

6 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 4675

7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3967

8 (3). Симона Халеп (Румыния) — 3963

9 (7). Слоан Стивенс (США) — 3682

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565

… 36 (34). Александра Саснович (Беларусь) — 1490…

…42 (43). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1320…

…103 (102). Вера Лапко (Беларусь) — 613…

…270 (270). Ольга Говорцова (Беларусь) — 197…

…334 (335). Юлия Готовко (Беларусь) — 131…

В парном рейтинге Арина Соболенко впервые вошла в топ-20 и занимает сейчас 19-е место. Вместе с бельгийкой Элизе Мертенс белоруска добралась до полуфинала «Ролан Гаррос».

Виктория Азаренко в парном рейтинге поднялась на 33-ю строку. На «Ролан Гаррос» Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти дошли до 1/8 финала.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в обновленном после завершения «Ролан Гаррос» рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вернулась в топ-10, потеснив на 11-е...
 
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