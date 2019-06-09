В Барановичах вынесли очередной приговор по делу о пропаже оружия из гарнизона

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»).





Фото: www.masterok.livejournal.com

Установлено, что обвиняемый незаконно купил у другого человека пистолет Макарова, изготовленный заводским способом, являющийся нарезным огнестрельным оружием, исправным и пригодным для стрельбы, а также патроны к нему, которые незаконно хранил и носил с собой, сообщает Верховный суд.

Обвиняемого признали виновным в незаконной покупке, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ. Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Кроме того, его лишили воинского звания «ефрейтор».

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В мае сообщалось, что осудили трех человек по делу о краже оружия из Барановичского гарнизона. А ранее вынесли приговор полковнику и его родственнику: их осудили за хранение двух пистолетов Макарова, автомата Калашникова и патронов к ним.

Напомним, в августе 2018-го в в одной из в/ч г. Барановичи были задержаны несколько человек за хищение и продажу оружия. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов выносил автоматы, а потом продавал их.