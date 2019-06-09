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В Барановичах вынесли очередной приговор по делу о пропаже оружия из гарнизона
10.06.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд огласил
Фото: www.masterok.livejournal.com
Установлено, что обвиняемый незаконно купил у другого человека пистолет Макарова, изготовленный заводским способом, являющийся нарезным огнестрельным оружием, исправным и пригодным для стрельбы, а также патроны к нему, которые незаконно хранил и носил с собой, сообщает
Обвиняемого признали виновным в незаконной покупке, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ. Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Кроме того, его лишили воинского звания «ефрейтор».
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
В мае сообщалось, что
Напомним, в августе 2018-го в в одной из в/ч г. Барановичи были задержаны несколько человек за
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Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные...
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