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Аллея славы. Творческий проект «Радзімы» и совета ветеранов. Таким и должен быть настоящий учитель

10.06.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Аллея славы. Творческий проект «Радзімы» и совета ветеранов. Таким и должен быть настоящий учитель

В совместном проекте редакции газеты «Радзіма» и районного совета ветеранов «Аллея славы» мы продолжаем рассказывать о тех, кто свою жизнь посвятил любимому делу, на кого хотели быть похожими их молодые коллеги, — это наши ветераны, труженики Глусчины. И в какой бы сфере они ни работали — сельское хозяйство, образование, строительство — они всегда стремились быть первыми, внести как можно больший вклад в развитие нашего района.

Говорят, что труд учителей не так заметен, как, например, труд врача или строителя. Да, действительно, врач прописал лекарство, больному стало лучше — вот результат его труда. Каменщик построил дом — вот итог его работы. А что же учитель? Результат его работы виден не сразу, а становится заметен только через несколько, а может быть, даже и много лет. Ведь учитель, как искусный скульптор, лепит своих учеников, отсекая всё плохое и ненужное, оставляя только красивое и гармоничное. О красоте языка и поэтического слова рассказывала на уроках своим ученикам бывший учитель русского языка и литературы глусской средней школы № 2 Екатерина Борисовна Кондрусевич — героиня очередного материала в рамках проекта «Аллея славы».

— Я часто думаю о своей жизни, — говорит Екатерина Борисовна, — анализирую, вспоминаю, прокручиваю различные моменты, значительные и совсем мимолетные, веселые и грустные, счастливые и тяжелые… Родилась я незадолго до начала Великой Отечественной войны в деревне Славковичи Глусского района. Была первым ребенком в семье. Отец как раз в это время строил новый дом, и в 1940-м мы уже в него вселились. Когда мне было около годика, я серьезно заболела — воспаление легких. Родители думали, что не выживу. Мама даже сшила для меня платьице на случай, если умру. А вот отец не сдавался и отправился на перекладных в Минск, привез городского врача, профессора, чтобы он меня вылечил. К сожалению, и его рекомендации не дали желаемых результатов. Но как-то родители справились с моей болезнью, вылечили меня — где-то травами отпаивали, даже к бабкам-шептухам обращались.

В июне 1941-го, через несколько дней после начала войны, фашисты уже были в Славковичах. Первый дом, который они сожгли в деревне, был наш. Отец — активист, коммунист. Нашлись люди, которые выдали его и других, таких же, как он. Дом сгорел, жить было негде. Мы ютились какое-то время у родственников, у соседей, а потом перебрались в лес, в землянку. В лесу мы были не одни — много людей тогда жило в лесных болотах. Это были семьи партизан, просто местные жители, убежавшие из деревни от фашистов, бежавшие из плена, окруженцы. Около двух с половиной лет прятались люди в лесу и болоте — голодали, мёрзли, попадали под обстрелы, погибали…

Мое поколение — это дети войны. Многое, что нам пришлось пережить во время Великой Отечественной, мы не помним или помним очень смутно, но события тех далеких лет, безусловно, подорвали нам здоровье и навсегда оставили отпечаток в детских душах.

В 1944 году после освобождения наша семья переехала в Глуск. Отца на фронт не призвали, а оставили поднимать разрушенный район. Сначала он работал в райкоме Компартии, потом уполномоченным министерства заготовок по Глусскому району. В 1945 году я пошла в первый класс средней школы № 2 Глуска. Из 37 учеников нас, шестилеток, было только трое. Остальные ребята — старше, некоторым было даже по 11 лет. Под школу приспособили уцелевшее здание с высоченными потолками. Вместо стульев стояли очень длинные узкие лавки. Тетрадей не было — писали на старых газетах. Осенью и зимой в классах холод пробирал до костей, мерзли ноги. На уроках верхнюю одежду не снимали, на руках — варежки, в них и писали. Перьевую ручку обмакивали в чернильницу с замерзшими чернилами.

Моя первая учительница — Елена Васильевна Пастушонок. Она учила нас всему понемногу, ведь сама до войны окончила только церковно-приходскую школу и педкурсы. Самой любимой игрой на переменах и после уроков у моего поколения была игра в «наших» и «немцев». После непродолжительных потасовок «наши», разумеется, побеждали. О школе остались только самые светлые, добрые воспоминания, среди которых — уроки Антонины Семёновны Шумовской, Варвары Степановны Прокофьевой, Этелины Марковны Кацнельсон, Ивана Ивановича Захаренко, Петра Юрьевича Тереховича, Андрея Алексеевича Буклея. Они смогли отогреть наши израненные войной детские сердца, помогли поверить в себя, учили стремиться познавать новое. Учителя играли важную роль в наших судьбах: они не только давали знания, но и воспитывали, ведь в то время не у каждого из школьников была полная семья. Война забрала отцов у многих ребят… Мой отец тоже ушел молодым — в 38 лет умер от туберкулеза. Мама осталась одна с четырьмя детьми, младшему было всего три года. Для нашей семьи наступило самое тяжелое время.

В 1956 году я окончила школу. Пять моих одноклассников и я решили поступать в Минский медицинский институт. Но физика нам оказалась не по зубам, несмотря на усилия нашего учителя Бориса Вениаминовича Гельфера. Никто из нас не поступил. Расстроенные, мы вернулись домой, и каждый стал думать, чем заниматься дальше. Учительница русского языка и литературы Варвара Степановна Прокофьева как-то зашла к нам в гости и принесла сочинение, написанное мной в пятом классе. В нем я писала, что очень хочу быть учительницей. Поразмыслив, посоветовавшись с мамой, я решила осуществить свою детскую мечту — поступить на факультет русского языка и литературы в БГУ. Поступила сначала на заочное отделение. Училась и работала в сельских школах нашего района. А через два года перевелась на третий курс дневного отделения. Учиться было невероятно интересно. 

В 1963 году окончила университет. К тому времени я уже была замужем и получила распределение по месту работы мужа. Учительствовать начала в одной из школ Радошковичского района. Иногда приходилось нелегко, но помогали оставшиеся в памяти уроки Этелины Марковны Кацнельсон. Примером для меня были и ее манера держаться, и умение находить общий язык со всеми учениками. Да и наши университетские преподаватели приложили немало усилий, чтобы мы, будущие учителя, чувствовали себя уверенно, придя в школу. Кстати, со своими однокурсниками мы до сих пор поддерживаем связь, встречаемся в стенах родного вуза.

Работа нравилась, и уже постепенно появился, хотя и небольшой, учительский опыт. Но меня очень сильно тянуло домой, в Глуск. Переехали. Два года после переезда я работала в Балашевичской восьмилетке под руководством Петра Григорьевича Шилова. Замечательный был человек — честный, порядочный, прекрасный педагог и воспитатель.

С 1966 по 1972 год я — инспектор, методист, позже заведующая методкабинетом в отделе образования. Работа интересная, но хотелось в школу, к детям. И вот в 1972 году я ушла в среднюю школу № 2 Глуска учителем русского языка и литературы. Детей в школе в то время было очень много, классы — переполненные. Приходилось нелегко: попробуй-ка проверь огромную стопку рабочих тетрадей, сочинений, вчитайся в каждое слово, оцени объективно. Мои ученики легко и, что главное, с удовольствием читали Пушкина, Есенина, а вот с изучением произведений других классиков, Гоголя, Достоевского, всегда возникали проблемы: тяжело давалось детям их творчество.

Со мной вместе в школе работали замечательные учителя, на которых можно было равняться, — Валентина Алексеевна Безноженко, Степан Григорьевич Зайцев, Мария Моисеевна Буевская, Валентина Алексеевна Янковская, а также те, кто еще учил меня: Антонина Семёновна Шумовская, мой классный руководитель Леонид Тимофеевич Буевский. Во второй школе я проработала 27 лет (до 2000 года) и отсюда ушла на заслуженный отдых. Эта школа для меня стала родной, начиная с того момента, когда я еще маленькой девочкой переступила ее порог, и до сих пор. Я и сейчас живу ее интересами, радуюсь успехам и достижениям педколлектива и учеников. По мере возможности помогала в создании класса истории школы. Не прерывается связь и с моими учениками, многие из которых, к примеру Елена Куксик, Светлана Сущинская, тоже стали педагогами. Часто выпускники разных лет меня приглашают на встречи, а я иду туда с удовольствием, ведь все они — мои дети и останутся ими навсегда.

За 37 лет, что Екатерина Борисовна проработала в сфере образования, ее труд не остался незамеченным: она награждена Почетными грамотами от районного, областного отделов образования, от Министерства просвещения БССР. Также от имени Министерства просвещения СССР она награждена знаками «Победитель социалистического соревнования 1976 года», «Отличник просвещения», а еще в 1988 году ей было присвоено звание «Старший учитель».

Как призналась Екатерина Борисовна, школа занимала большую часть ее жизни. И когда вышла на пенсию, почувствовала огромную пустоту. Но как человек активный, не привыкший сидеть сложа руки, нашла себе много интересных занятий. В молодости, чтобы почитать что-то для души, не хватало времени, а теперь его предостаточно, поэтому Екатерина Борисовна много читает: исторические романы, документальную литературу (осилила всю серию «100 великих»).  Кроме того, вышивает крестиком замечательные картины — многие из них подарила (уехали даже за океан, в США). Кстати, в конце 2018 года в районном историко-краеведческом музее проходила выставка работ глусских мастериц, на которой были и работы Екатерины Борисовны.

О Екатерине Борисовне Кондрусевич, своем классном руководителе, а также учителе русского языка и литературы нам рассказала Наталья Гулевич (Смычник), выпускница СШ № 2 1995 года:

 — Для нас Екатерина Борисовна была не только человеком, который помогал получить знания, но тем, на кого хотелось быть похожим. А как же иначе, ведь перед нами каждый день был образованный, начитанный, чуткий, добрый, искренний человек — наша учительница и классный руководитель. В нашем классе Екатерина Борисовна сумела так выстроить отношения, что каждый из мальчишек и девчонок всегда горой стоял за своих. Она знала наши достоинства и недостатки, умела найти ключик ко всем, а мы в свою очередь полностью ей доверяли — рассказывали о радостях и обидах, мечтах, переживаниях и тревогах. Я считаю, что именно таким и должен быть настоящий учитель: чутким, внимательным, но при этом требовательным и строгим. Екатерина Борисовна всегда творчески подходила к подаче материала детям. На ее уроках мы попадали в прекрасный мир поэзии, вместе с героями произведений переживали и радовались, путешествовали по миру…  Она, можно сказать, чувствовала каждого из своих учеников: знала особенности и возможности. Стремилась привить нам любовь к прекрасному, раскрывала способности, а главное — помогала каждому ребенку стать личностью и настоящим, хорошим человеком, найти свой путь в жизни. Уверена, что все, кто когда-либо учился у Екатерины Борисовны, помнят, любят и уважают ее. А лично я благодарна судьбе, что на моем жизненном пути встретился именно такой учитель. 

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото из архива Екатерины Кондрусевич  

 
Теги: Минск
 
 
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В совместном проекте редакции газеты «Радзіма» и районного совета ветеранов «Аллея славы» мы продолжаем рассказывать о тех, кто свою жизнь посвятил любимому...
 
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