Выпускной вечер в Мстиславле. Фоторепортаж

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Прошедшая суббота в Мстиславле ознаменовалась красивым и необычным праздником — балом выпускников. На площади Петра Мстиславца собрались — выпускники и лучшие учащиеся учреждений образования района, а также представители руководства района, педагоги, родители, гости. Главные герои торжества юноши и девушки, прекрасные своей юностью закружили в прощальном вальсе.

В торжественно-праздничной обстановке 136 выпускникам были вручены аттестаты о среднем образовании, восемь из которых за особое трудолюбие и усердие в поисках знаний награждены золотыми медалями. Талантливым ребятам за успехи в учёбе, спорте и творчестве, их педагогам и родителям вручены премии и благодарственные письма райисполкома.

Подробности читайте в номере газеты за 12 июня.