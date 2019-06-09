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Выпускной вечер в Мстиславле. Фоторепортаж
10.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Прошедшая суббота в Мстиславле ознаменовалась красивым и необычным праздником — балом выпускников. На площади Петра Мстиславца собрались — выпускники и лучшие учащиеся учреждений образования района, а также представители руководства района, педагоги, родители, гости. Главные герои торжества юноши и девушки, прекрасные своей юностью закружили в прощальном вальсе.
В торжественно-праздничной обстановке 136 выпускникам были вручены аттестаты о среднем образовании, восемь из которых за особое трудолюбие и усердие в поисках знаний награждены золотыми медалями. Талантливым ребятам за успехи в учёбе, спорте и творчестве, их педагогам и родителям вручены премии и благодарственные письма райисполкома.
Подробности читайте в номере газеты за 12 июня.
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Прошедшая суббота в Мстиславле ознаменовалась красивым и необычным праздником — балом выпускников. На площади Петра Мстиславца собрались — выпускники и лучшие...
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