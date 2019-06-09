Беларусь планирует привлечь 1,6 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций в 2019 году

Источник материала: Ежедневник





Беларусь планирует в 2019 году привлечь не менее 1,6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

Как сообщила заместитель министра экономики Елена Перминова, финансовые итоги 2018 года были для Беларуси очень позитивными, так как стране удалось привлечь около 1,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

"В этом году наша задача - привлечь не менее 1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, так как именно они с учетом недолговой основы являются приоритетом для инвестиционной политики Беларуси", - заявила Елена Перминова. Сохраняются тренды по диверсификации инвестиционных потоков.

"У нас потоки из Европейского союза превысили в этом году потоки из Российской Федерации, хотя с учетом нашей стратегической дружбы, соседства, отсутствия языкового барьера Россия всегда лидировала", - отметила замминистра. Что касается Китая, он остается в топ-3 доноров прямых иностранных инвестиций и в топ-3 как торгово-экономический партнер, пишет БЕЛТА .