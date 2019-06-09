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Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

10.06.2019 15:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Музыкант и продюсер Бари Алибасов все ещё находится без сознания, у врачей есть опасения, что он не сможет самостоятельно принимать пищу, сообщил "Интерфаксу" его сын Бари Алибасов.

"У нас две проблемы сейчас. Первая проблема, что он ещё в себя не пришёл. С одной стороны он уже не под лекарствами, а в себя не приходит. С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" и сейчас без сознания до сих пор", - сказал Алибасов-младший.

Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.

"Сейчас с этой проблемой будем что-то решать", - добавил Алибасов-младший.

Также Алибасов сообщил, что с музыкантом в палате находится его жена Лидия Федосеева-Шукшина.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

4 июня он был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", употребив ее по ошибке вместо воды.

В настоящее время артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там его на время вводили в состояние медикаментозного сна для восстановления организма.

 
 
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Музыкант и продюсер Бари Алибасов все ещё находится без сознания, у врачей есть опасения, что он не сможет самостоятельно принимать пищу, сообщил "Интерфаксу" его...
 
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