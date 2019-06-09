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В Беларусь приехали первые болельщики II Европейских игр

10.06.2019 15:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В понедельник 10 июня  начался пропуск через белорусскую границу в безвизовом порядке болельщиков II Европейских игр. Первыми ее пересекла в автодорожном пункте пропуска "Брест" семья из Германии, сообщили в Госпогранкомитете.

"На текущий момент по билетам на спортивные мероприятия Игр пограничники оформили более 70 иностранцев. Почти половину из них составили граждане Франции. Наиболее популярными среди гостей Игр являются автомобильное и железнодорожное направления", - рассказали в ведомстве.

При этом в ГПК отметили, что участники II Европейских игр в абсолютном большинстве предпочитают авиационное направление. Всего по состоянию на полдень 10 июня белорусскую границу пересекло около 100 человек данной категории.

Оформление участников и гостей игр в пунктах пропуска осуществляется в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний. С 20 мая по 10 июля пропуск через границу официальных участников Европейских игр осуществляется в безвизовом порядке на основании сведений об аккредитации в автоматизированной системе пограничного контроля, а гостей и болельщиков с 10 июня по 10 июля - на основании сведений о приобретенном билете для посещения спортивных мероприятий Европейских игр.

 
Теги: Брест
 
 
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В понедельник 10 июня  начался пропуск через белорусскую границу в безвизовом порядке болельщиков II Европейских игр. Первыми ее пересекла в автодорожном пункте...
 
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