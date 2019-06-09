Источник материала: Интерфакс

С 11 по 14 июня в пункте пропуска "Бенякони" будут проводиться дорожные работы, сообщили в Госпогранкомитете.

"В период с 11 по 14 июня в связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска "Бенякони" и на участке автодороги М11/Е85 (граница Литовской Республики (Бенякони) — Лида — Слоним — Бытень) от Государственной границы Республики Беларусь до н.п. Бенякони будет временно изменена схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей", - рассказали в ГПК.

Там подчеркнули, что дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.

"В связи с этим рекомендуем гражданам и перевозчикам учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета", - добавили в ведомстве.