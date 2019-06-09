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Подготовка к МАКС-2019: в "Зарядье" открылась фотовыставка

10.06.2019 14:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ежегодный авиакосмический салон МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года. В этом году организаторы решили подготовиться заранее и уже сегодня приглашают всех желающих на фотовыставку "Звезды МАКС в Зарядье".

Подготовка к МАКС-2019: в "Зарядье" открылась фотовыставка
Посетители парка "Зарядье" абсолютно бесплатно могут увидеть несколько десятков уникальных архивных фотографий МАКС, начиная с 2003 года. На них изображены самолеты, авиационная техника в небе и на земле. Отдельный цикл фотографий посвящен летным экипажам. Здесь можно увидеть все, что имеет отношение к авиации и истории салонов МАКС.

Фотографы с мировым именем, успешно работающие на ведущие информационные агентства, такие как ТАСС, Reuters, Россия сегодня и др., любезно предоставили свои удивительные снимки. Многие работы принадлежат платным фотобанкам. Некоторые экспонаты привезли в "Зарядье" из частных коллекций и галерей. Фотовыставка – это прекрасная возможность увидеть качественные снимки и прикоснуться к искусству фотографии.

Подготовка к МАКС-2019: в "Зарядье" открылась фотовыставка
В церемонии открытия выставки принимали участие многие известные деятели и спортсмены. Владимир Советкин, коммерческий директор ОАО "Авиасалон", поблагодарил фотохудожников, а также отметил, что фотографии позволяют буквально ощутить на себе масштаб и атмосферу мероприятия.

Художественная ценность фотографий необычайно высока. Перед тем, как предстать на суд зрителя, каждый экспонат прошел тщательный и строгий отбор профессионального жюри. Примечателен тот факт, что наряду с работами профессиональных и известных фотохудожников здесь можно увидеть и любительские кадры. Однако для зрителя они не менее интересны. По своему смысловому и эмоциональному содержанию работы любителей ничуть не уступают снимкам профессионалов.

Подготовка к МАКС-2019: в "Зарядье" открылась фотовыставка
Талантливые мастера смогли изобразить на фотографии движение, изящество и мощь тяжелой техники. Выставку можно рассматривать как экскурсию в мир авиации. На редких кадрах запечатлены фигуры высшего пилотажа, которые занимают доли секунды и недоступны зрителям МАКС с земли. Четкие снимки с максимальным расширением можно сделать только при помощи специальной дорогостоящей оптики. Работы любителей поражают мастерством и умением правильно выбрать момент.

Выставочный зал – не единственное место, где можно увидеть экспозицию. В скором времени на видеоэкранах парка "Зарядье" начнут транслировать документальные фильмы о пилотажных группах из России и других стран, которые принимали участие в прошлых авиасалонах МАКС.

Подготовка к МАКС-2019: в "Зарядье" открылась фотовыставка
Для посетителей, увлекающихся авиацией, проводятся лекции и встречи с авиаконструкторами, авиамоделистами и летчиками. На мастер-классах профессионалы расскажут о тонкостях профессии и о подготовке к МАКС-2019. Для любителей фотографии также будет проведен мастер-класс от известных авиационных фотографов.

Несмотря на то, что это мероприятие проводится впервые, им уже заинтересовалось мировое сообщество. Например, компания Air Charter Service, лидер мировой чартерной авиации, после посещения выставки опубликовали ее обзор на своем сайте. Шансы на то, что выставка, посвященная МАКС, будет проводиться ежегодно, очень велики. Парк "Зарядье" - это прекрасная площадка для такого рода мероприятий.

Выставка открыта всем желающим до 23 июня в медиацентре парка "Зарядье".

 
 
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Ежегодный авиакосмический салон МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года. В этом году организаторы решили подготовиться заранее и уже сегодня...
 
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