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Подготовка к МАКС-2019: в "Зарядье" открылась фотовыставка
Источник материала: Интерфакс
Ежегодный авиакосмический салон МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года. В этом году организаторы решили подготовиться заранее и уже сегодня приглашают всех желающих на фотовыставку "Звезды МАКС в Зарядье".
Фотографы с мировым именем, успешно работающие на ведущие информационные агентства, такие как ТАСС, Reuters, Россия сегодня и др., любезно предоставили свои удивительные снимки. Многие работы принадлежат платным фотобанкам. Некоторые экспонаты привезли в "Зарядье" из частных коллекций и галерей. Фотовыставка – это прекрасная возможность увидеть качественные снимки и прикоснуться к искусству фотографии.
Художественная ценность фотографий необычайно высока. Перед тем, как предстать на суд зрителя, каждый экспонат прошел тщательный и строгий отбор профессионального жюри. Примечателен тот факт, что наряду с работами профессиональных и известных фотохудожников здесь можно увидеть и любительские кадры. Однако для зрителя они не менее интересны. По своему смысловому и эмоциональному содержанию работы любителей ничуть не уступают снимкам профессионалов.
Выставочный зал – не единственное место, где можно увидеть экспозицию. В скором времени на видеоэкранах парка "Зарядье" начнут транслировать документальные фильмы о пилотажных группах из России и других стран, которые принимали участие в прошлых авиасалонах МАКС.
Несмотря на то, что это мероприятие проводится впервые, им уже заинтересовалось мировое сообщество. Например, компания Air Charter Service, лидер мировой чартерной авиации, после посещения выставки опубликовали ее обзор на своем сайте. Шансы на то, что выставка, посвященная МАКС, будет проводиться ежегодно, очень велики. Парк "Зарядье" - это прекрасная площадка для такого рода мероприятий.
Выставка открыта всем желающим до 23 июня в медиацентре парка "Зарядье".
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Ежегодный авиакосмический салон МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года. В этом году организаторы решили подготовиться заранее и уже сегодня...
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