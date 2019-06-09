Китайская Weichai запустит в Беларуси производство коробок передач

Источник материала: Интерфакс

Китайская корпорация Weichai намерена запустить в индустриальном парке "Великий камень" производство по выпуску коробок передач.

"Мы надеемся, что во время форума (Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" – ИФ) состоится закладка строительства второго проекта корпорации Weichai по выпуску коробки передач", - сказал глава администрации китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Ярошенко напомнил, что Weichai уже создал производство и осуществил в Беларуси пробный выпуск дизельных двигателей для белорусского машиностроения. По его словам, эти моторы в первую очередь предназначены для "Минского автомобильного завода", но есть возможности использования этих агрегатов на "Амкодоре" и "Гомсельмаше".

Кроме того глава администрации сообщил, что в рамках форума есть предварительная договоренность о подписании соглашений с двумя крупными инвесторами. "Это корпорация Geely с производством автокомпонентов. И есть еще одно соглашение о намерениях – это китайская судостроительная корпорация", - добавил он.

Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" пройдет 2 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Моторный завод MAZ-Weichai (доля "МАЗа" - 30%, Weichai- 70%) на территории белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" запустил производство двигателей в ноябре прошлого года.

Строительство завода по выпуску двигателей внутреннего сгорания началось в апреле 2018 года. Генподрядчиком строительства выступила компания CAMC Engineering.

На заводе планируется выпускать дизельные двигатели для грузовиков, автобусов и спецмашин. Речь идет о полной мелкоузловой сборке двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6. На начальном этапе объем производства составит 10 тыс. двигателей в год. Проектная мощность - до 20 тыс. моторов в год. Предприятие обеспечит потребности белорусского автопрома и планирует поставлять около 30% продукции на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.

Группа Bosch объявляла о планах по локализации производства двигателей на площадке моторного завода MAZ-Weichai. В конце июля руководители головного офиса Bosch, представительств компании в России и Беларуси провели переговоры с MAZ-Weichai на площадке индустриального парка.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.