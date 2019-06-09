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Minsk Marketing Forum - конференция про продажи и маркетинг
Источник материала: Myfin
Конференция MINSK MARKETING FORUM — это:
Ключевыми темами конференции станут масштабирование продаж, тренды маркетинга 2019, YouTube как источник трафика и программы лояльности нового поколения.
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29 июня состоится масштабная конференция по маркетингу - Minsk Marketing Forum. Соорганизатором конференции является digital-агентство Ragoo Creative - организаторы масштабной...
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