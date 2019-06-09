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Minsk Marketing Forum - конференция про продажи и маркетинг

10.06.2019 14:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Minsk Marketing Forum - конференция про продажи и маркетинг
Minsk Marketing Forum - конференция про продажи и маркетинг

Конференция MINSK MARKETING FORUM — это:

  • 10 спикеров - профессионалов, которые каждый день решают схожие с вами задачи;
  • Более 400 участников, среди которых вы найдете новые знакомства и будущих партнеров;
  • 10 часов полезной информации и ответов на вопросы;
  •  Максимум ценной информации из первых уст;
  • Возможность наладить деловые контакты и еще много интересного.

Ключевыми темами конференции станут масштабирование продаж, тренды маркетинга 2019,  YouTube как источник трафика и программы лояльности нового поколения.

 
Теги: знакомства
 
 
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29 июня состоится масштабная конференция по маркетингу - Minsk Marketing Forum. Соорганизатором конференции является digital-агентство Ragoo Creative - организаторы масштабной...
 
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