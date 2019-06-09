В «Беняконях» с 11 по 14 июня возможны задержки с пропуском автомобилей

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В ГПК пояснили, что временно изменится схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей. Представители ведомства рекомендуют гражданам и перевозчикам учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.