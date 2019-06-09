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В «Беняконях» с 11 по 14 июня возможны задержки с пропуском автомобилей

10.06.2019 15:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В «Беняконях» с 11 по 14 июня возможны задержки с пропуском автомобилей
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

В «Беняконях» с 11 по 14 июня возможны задержки с пропуском автомобилей Приходят ли «письма счастья» от ГАИ за нарушения ПДД за границей?
В Госпогранкомитете предупредили о возможных задержках с пропуском автомобилей в «Беняконях». Так, на участке автодороги М11/Е85 (граница Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень) от государственной границы Беларуси с Литвой до агрогородка Бенякони и в одноименном пункте пропуска с 11 по 14 июня будут проводиться дорожные работы.

В ГПК пояснили, что временно изменится схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей. Представители ведомства рекомендуют гражданам и перевозчикам учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

 
 
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