В «Беняконях» с 11 по 14 июня возможны задержки с пропуском автомобилей

В Госпогранкомитете предупредили о возможных задержках с пропуском автомобилей в «Беняконях». Так, на участке автодороги М11/Е85 (граница Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень) от государственной границы Беларуси с Литвой до агрогородка Бенякони и в одноименном пункте пропуска с 11 по 14 июня будут проводиться дорожные работы.
В ГПК пояснили, что временно изменится схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей. Представители ведомства рекомендуют гражданам и перевозчикам учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.