Домрачева в лесу и красавицы на матче Беларуси - Германия. Лучшее в Instagram о спорте за неделю

Источник материала: Tut.by

Серена Уильямс на обложке журнала Forbes, Надежда Писарева незадолго до родов, Арина Соболенко в 15 лет, Алина Загитова делает тортик и яркие поклонницы сборных Беларуси и Германии по футболу. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram за неделю.

— Вечернее солнце — самое ласковое, — философствует Дарья Домрачева, 4-кратная олимпийская чемпионка по биатлону. — Лучшее расслабление после насыщенного дня — выбраться на природу и подышать. Дышать так, чтобы прям всю красоту природы пропустить через себя. Дышать и чувствовать жизнь каждой клеточкой.

Представлявшая Беларусь в биатлоне Надежда Писарева из России, как видим, в ожидании пополнения в семье. Кстати, 8 июня прошел год со дня ее свадьбы с сервисменом российской сборной по биатлону Андреем Шатохиным.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, как и Домрачева, частенько выбирается на природу, но не ради расслабления, а потому что ведет подготовку к будущему сезону: Доротея попробует защитить звание обладательницы Кубка мира.

Тем временем Динара Алимбекова посетила тренировку подрастающих биатлонистов.

— Моя спонтанная поездка в Жлобин обернулась знакомством с этими детишками и тренерами, которые любят свое дело и каждый день работают для будущего результата, — написала Динара в Instagram. — Спасибо за продуктивную тренировку и хорошее настроение, которое присутствовало даже после падений на асфальт. Хорошая школа, хорошая трасса (правда, пока без стрельбища), хорошие детки и тренеры, а, значит, биатлон в Гомельской области есть!

Двукартный призер Олимпийских игр гимнастка Ксения Санкович собралась в поездку в Нидерланды.

— Может, для кого-то Амстердам — это город распущенности и вседозволенности, но для меня это прекрасные городские пейзажи, царство пионов, наглые голуби, сумасшедшие велосипедисты и родина Рембрандта… Полетела. Хотя по фото кажется, что я только что оттуда.

Канадская футболистка Лорен Сессельманн вышла на трассу с лозунгом «Победа или ничего». Впрочем, некоторые спортсмены относятся к работе иначе: есть победы, а есть опыт, приобретенный в отличных от победы обстоятельствах.

Американская теннисистка Серена Уильямс появилась на обложке журнала Forbes как самая богатая женщина, сделавшая себя сама. В качестве рекламы интервью с Сереной представлена фраза «Я сама хочу быть брендом, а не лицом [компании]».

В 2018 году Серена заработала 18 млн долларов игрой на турнирах и 62 тысячи долларов на рекламных контрактах. Больше Серены на рекламе могут зарабатывать лишь 16 спортсменов в мире, сообщает Forbes .

Соотечественница Уильямс-младшей Слоан Стивенс не верит, что испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос», и называет Рафу легендой.

Теннисистка Александра Саснович вступила в травяную часть сезона, где Саше нужно будет защитить 242 очка, добытых в прошлом году на турнирах в Хертогенбосе и на Мальорке, а на также на Уимблдоне (240 из 242 очков).

Арина Соболенко опубликовала фотографии себя в 15-летнем возрасте и сегодня. Между двумя фотографиями путь длиною в шесть лет.

Российская теннисистка Виталия Дьяченко то ли иронизирует, то ли просто неудачно подобрала подпись к фото. Она назвала себя туристом, будучи в Париже. Сюда Виталия приезжала, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос»: она выбыла из розыгрыша турнира после поражения в первом раунде от Серены Уильямс.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, оказывается, неплохой кондитер.

— Сегодня тортик делала на японском ТВ, — пояснила Алина. — У меня было всего десять минут.

В перерывах между пробежками чемпионка мира в беге на 800 м Марина Арзамасова выходит на прогулки с младшей дочерью.

Марина заявлена для участия в легкоатлетических соревнованиях на Европейских играх в Минске, которые стартуют 21 июня. Посмотрим, насколько быстрой она будет после вторых родов.

В прошлом теннисистка Анна Курникова представила в Instagram видео со съемок для обложки в Cosmopolitan в России. Музыкальное сопровождение видеоролика — это песня Энрике Иглесиаса, отца детей Курниковой и ее спутника.