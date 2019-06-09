Истребитель прогоняет птицу реактивным выхлопом

Источник материала: Tut.by

В интернете появилось забавное видео, снятое на одном из военных аэродромов США. На кадрах ролика пилот истребителя четвертого поколения F-16 в буквальном смысле сдувает птиц реактивной струей двигателя. Видео появилось в телеграм-канале «Военный обозреватель».

Пилот истребителя F-16 ВВС США разгоняет птиц с аэродрома реактивной струей. Видео @new_militarycolumnist pic.twitter.com/LpjdTAHB00 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 10 Meitheamh 2019

Персонал аэродрома, увидев как крутится на рулежной дорожке самолет, сначала забеспокоился и стал сигнализировать пилоту, что его истребитель движется хаотично. Затем, по-видимому, люди поняли, что все идет как запланировано, и за кадром слышен смех.

Птица, на которую направляет реактивную струю пилот, в панике спасается бегством, а приехавший ближе к концу ролика фургон аэродромной службы (именно он должен был очистить от птиц дорожку) опаздывает, так как работу сделал сам летчик.

Проблема наличия птиц на аэродромах весьма серьезна: существует вероятность, что пернатые попадут в воздухозаборник двигателя и приведут к аварии.