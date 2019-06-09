ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жодино мужчина похитил деньги у отца своей знакомой

10.06.2019 15:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жодино менее месяца назад освобождённый из мест лишения свободы местный житель похитил деньги у отца своей знакомой.  

Как сообщает УВД Минского облисполкома, к правоохранителям обратился житель Жодино, который заявил о пропаже из квартиры 1,3 тысячи долларов.  

Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемым является 33-летний мужчина. Злоумышленник был в гостях у своей знакомой, когда увидел в барсетке её отца 1,7 тысячи долларов. 400 долларов фигурант оставил, надеясь выиграть время, а остальное забрал.  

К моменту задержания мужчина успел потратить часть похищенных средств на напитки и развлечения.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отмечается, что подозреваемый вышел из мест лишения свободы в середине мая.  

Зимой 2019 года в Гродно водитель такси украл 10 тысяч рублей у своего нанимателя.  

ИП забыл забрать деньги из бардачка – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Жодино менее месяца назад освобождённый из мест лишения свободы местный житель похитил деньги у отца своей знакомой.   Как сообщает УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика