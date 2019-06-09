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Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга

10.06.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В обновленном рейтинг-листе Всемирной теннисной ассоциации белоруска Арина Соболенко вновь вошла в первую десятку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака. Победительница «Ролан Гаррос- 2019» австралийка Эшли Барти впервые в карьере поднялась на второе место.

Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга

Сейчас Соболенко готовится к старту на новом турнире в голландском городе Хертогенбош. Призовой фонд – 250 тысяч долларов. Белоруска получила второй номер посева и в первом круге сыграет с австралийкой Дестани Айява.

У других белорусок следующие позиции: Александра Саснович – 36-я, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает 42-е место, а Вера Лапко расположилась на 103-й позиции.

Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга

Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга

Люди в материале: Арина Соболенко
 
 
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Новости Беларуси. В обновленном рейтинг-листе Всемирной теннисной ассоциации белоруска Арина Соболенко вновь вошла в первую десятку, сообщили в программе...
 
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