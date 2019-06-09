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Белорус Александр Рябушенко стал вторым на велогонке «Гран-при Лугано» в Швейцарии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Успешно сложилась однодневная велогонка «Гран-при Лугано» в Швейцарии для белорусского шоссейника Александра Рябушенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый финишный створ пересек его товарищ по команде – итальянец Диего Улисси, а белорус стал вторым. Дистанцию в 179 км он преодолел за 4 часа 43 минуты 36 секунд.
Третьим финишировал известный словенец Матей Мохорич.
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Новости Беларуси. Успешно сложилась однодневная велогонка «Гран-при Лугано» в Швейцарии для белорусского шоссейника Александра Рябушенко, сообщили в программе...
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