Белорус Александр Рябушенко стал вторым на велогонке «Гран-при Лугано» в Швейцарии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Успешно сложилась однодневная велогонка «Гран-при Лугано» в Швейцарии для белорусского шоссейника Александра Рябушенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый финишный створ пересек его товарищ по команде – итальянец Диего Улисси, а белорус стал вторым. Дистанцию в 179 км он преодолел за 4 часа 43 минуты 36 секунд.

Третьим финишировал известный словенец Матей Мохорич.







