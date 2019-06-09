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В Турции ливни привели к разрушительным наводнениям: есть погибшие
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Мощные ливни затопили Анкару: погибли как минимум три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 июня в стране выпало рекордное количество осадков. Наибольший удар пришелся на районы Этимесгут и Чанкая. Там затоплены несколько десятков зданий. Движение транспорта заблокировано. Наблюдается угроза оползней.
В Стамбуле из-за наводнений жители были вынуждены передвигаться вплавь. По прогнозу синоптиков, сильные дожди в ближайшее время повторятся и затронут всю европейскую часть страны. Власти призывают людей не выходить из домов и повременить с использованием автомобилей.
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Новости Турции. Мощные ливни затопили Анкару: погибли как минимум три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 июня в стране выпало рекордное...
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