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Игорь Шуневич освобождён от должности министра внутренних дел
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Игорь Шуневич освобождён от должности министра внутренних дел. Президент Беларуси Александр Лукашенко удовлетворил рапорт Шуневича об отставке.
«Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно – быть актуальным. Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я её изложил главе государства, он с этим согласился», –
На данный момент неизвестно, чем в дальнейшем будет заниматься Игорь Анатольевич, но, по его словам, сидеть без дела он не планирует.
Напомним, Игорь Шуневич занимал должность министра внутренних дел с 2012 года.
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Новости Беларуси. Игорь Шуневич освобождён от должности министра внутренних дел. Президент Беларуси Александр Лукашенко удовлетворил рапорт Шуневича об...
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