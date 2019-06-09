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В Украине два города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

10.06.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку Рось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 июня в нее упал автомобиль, который вез канистры с опасным веществом, в результате чего и произошла утечка.

В Украине два города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

На данный момент местная насосная станция приостановила подачу воды в города Умань и Белая Церковь. Известно, что в первом населенном пункте резервных запасов воды хватит на трое суток, а вот во втором объем резервуаров рассчитан лишь на 24 часа.

По факту загрязнения водоема возбуждено уголовное дело.

В Украине два города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

В Украине два города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

В Украине два города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

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Новости Украины. Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку Рось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9...
 
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