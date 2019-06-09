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В Украине два города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку Рось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 июня в нее упал автомобиль, который вез канистры с опасным веществом, в результате чего и произошла утечка.
На данный момент местная насосная станция приостановила подачу воды в города Умань и Белая Церковь. Известно, что в первом населенном пункте резервных запасов воды хватит на трое суток, а вот во втором объем резервуаров рассчитан лишь на 24 часа.
По факту загрязнения водоема возбуждено уголовное дело.
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Новости Украины. Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку Рось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9...
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