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«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утро 10 июня в столице началось с крупного
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели предполагают, что загореться мог выброшенный с другого балкона окурок. В жаркий период специалисты настоятельно рекомендуют закрывать все окна, уходя из дома.
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Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
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«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Новости Беларуси. Утро 10 июня в столице началось с крупного пожара. Горел балкон на 7 этаже в жилой многоэтажке на улице Кальварийской, сообщили в программе Новости...
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