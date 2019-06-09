ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске

10.06.2019 14:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утро 10 июня в столице началось с крупного пожара. Горел балкон на 7 этаже в жилой многоэтажке на улице Кальварийской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильный дым прохожие заметили примерно в 10 часов, через несколько минут на месте уже работали спасатели.

«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Спасатели локализовали пожар в 10.04. В 10.11 он был полностью ликвидирован. На месте работало восемь единиц техники, из них две автолестницы.

В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели предполагают, что загореться мог выброшенный с другого балкона окурок. В жаркий период специалисты настоятельно рекомендуют закрывать все окна, уходя из дома.

«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске

«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске

«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске

Люди в материале: Ольга Мельченко
Минске" alt="«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1560172502653219.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске
«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске
Фото. Пожар в жилом доме на улице Кальварийской в Минске

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утро 10 июня в столице началось с крупного пожара. Горел балкон на 7 этаже в жилой многоэтажке на улице Кальварийской, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
В каких магазинах Горецкого района можно получить бесплатное детское питание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика