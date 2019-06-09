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В Витебске 18-летний бесправник на Toyota пытался скрыться от ГАИ и оказался в кювете
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 7 июня в Витебске водитель Toyota пытался скрыться от сотрудников милиции и вылетел в кювет.
Как
Милиционеры решили
В отношении молодого человека составлены протоколы по пяти статьям КоАП. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.
Весной 2019 года в Чечерском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали грузовик.
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Новости Беларуси. Утром 7 июня в Витебске водитель Toyota пытался скрыться от сотрудников милиции и вылетел в кювет. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в...
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