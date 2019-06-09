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В Витебске 18-летний бесправник на Toyota пытался скрыться от ГАИ и оказался в кювете

10.06.2019 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 7 июня в Витебске водитель Toyota пытался скрыться от сотрудников милиции и вылетел в кювет.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в пятницу наряд ДПС обратил внимание на машину, которую занесло в сторону. Правоохранители потребовали у водителя остановить автомобиль, но требование было проигнорировано.  

Милиционеры решили преследовать нарушителя. Некоторое время Toyota пыталась скрыться, но в итоге оказалась в кювете. На месте ДТП был задержан пьяный 18-летний витеблянин, который управлял иномаркой, не имея водительских прав. В машине на переднем сиденье находилась несовершеннолетняя пассажирка.  

В отношении молодого человека составлены протоколы по пяти статьям КоАП. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.  

Весной 2019 года в Чечерском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали грузовик.  

Внимание правоохранителей привлекли выключенные фары – подробности здесь.  

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 7 июня в Витебске водитель Toyota пытался скрыться от сотрудников милиции и вылетел в кювет.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в...
 
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