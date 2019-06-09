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Белорусы раскупили трехмесячный запас BMW. Чем вызван ажиотаж?
Источник материала: Tut.by
Белорусы приобрели в мае свыше 90 автомобилей BMW, что стало историческим рекордом для страны. Ажиотаж возник после запуска
Продажи баварских автомобилей взлетели более чем вдвое. Всего за месяц белорусы приобрели больше новинок BMW, чем за весь первый квартал этого года. Рекордный спрос объясняется большим числом премьер и эксклюзивными ценами на ходовые модели, которые производитель в качестве исключения установил для белорусского рынка.
«Мы прогнозировали всплеск интереса к автомобилям BMW, но фактические продажи оказались феноменальными. Конечно, большую роль сыграл отложенный спрос, в частности, многие ожидали новое поколение внедорожника X7. Но мы также видим рост и по другим моделям, что указывает на повышение популярности марки в целом. И это во многом заставило нас задуматься о расширении сети в регионах», — поясняет импортер BMW и MINI в Беларуси.
Около половины продаж пришлось на кроссовер BMW X7, который представили в Минске в конце апреля. На втором месте — BMW 5-Series. Интерес к «пятерке» резко вырос после того, как немецкий производитель предоставил Беларуси одни из самых низких цен в Европе. В первую тройку также вошла прошлогодняя новинка — BMW X5.
Импортер уже обсуждает с заводом дополнительные поставки в Беларусь. Популярные модели, как правило, не задерживаются в автоцентре. Большинство автомобилей заказывают заранее, а белорусы отдают предпочтение индивидуальной комплектации.
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Импортер уже обсуждает с заводом дополнительные поставки в Беларусь. Популярные модели, как правило, не задерживаются в автоцентре. Большинство автомобилей...
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