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Белорусы раскупили трехмесячный запас BMW. Чем вызван ажиотаж?

10.06.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы приобрели в мае свыше 90 автомобилей BMW, что стало историческим рекордом для страны. Ажиотаж возник после запуска продаж внедорожника X7 и снижения цен на «пятерку», рассказал AUTO.TUT.BY импортер BMW и MINI в Беларуси.


BMW 5-Series

Продажи баварских автомобилей взлетели более чем вдвое. Всего за месяц белорусы приобрели больше новинок BMW, чем за весь первый квартал этого года. Рекордный спрос объясняется большим числом премьер и эксклюзивными ценами на ходовые модели, которые производитель в качестве исключения установил для белорусского рынка.

«Мы прогнозировали всплеск интереса к автомобилям BMW, но фактические продажи оказались феноменальными. Конечно, большую роль сыграл отложенный спрос, в частности, многие ожидали новое поколение внедорожника X7. Но мы также видим рост и по другим моделям, что указывает на повышение популярности марки в целом. И это во многом заставило нас задуматься о расширении сети в регионах», — поясняет импортер BMW и MINI в Беларуси.


BMW X7

Около половины продаж пришлось на кроссовер BMW X7, который представили в Минске в конце апреля. На втором месте — BMW 5-Series. Интерес к «пятерке» резко вырос после того, как немецкий производитель предоставил Беларуси одни из самых низких цен в Европе. В первую тройку также вошла прошлогодняя новинка — BMW X5.

Импортер уже обсуждает с заводом дополнительные поставки в Беларусь. Популярные модели, как правило, не задерживаются в автоцентре. Большинство автомобилей заказывают заранее, а белорусы отдают предпочтение индивидуальной комплектации.

 
Теги: Минск
 
 
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Импортер уже обсуждает с заводом дополнительные поставки в Беларусь. Популярные модели, как правило, не задерживаются в автоцентре. Большинство автомобилей...
 
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