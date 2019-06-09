Беларусь заявила о намерении выйти на крупнейшие финансовые рынки мира

Источник материала: Ежедневник





Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на международных финансовых рынках и выйти со своими предложениями в том числе на Лондонскую фондовую биржу.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который проходит на Лондонской фондовой бирже, сообщает БЕЛТА .

Как отметил Сергей Румас, Belarus Capital Markets Day - значимое для Беларуси мероприятие на одной из крупнейших финансовых площадок мира с безупречной репутацией и самыми высокими стандартами качества. "Этим событием мы показываем интерес к расширению присутствия на международных рынках", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр обратил внимание, что Беларусь - страна с открытой экономикой, 2/3 производимой продукции экспортируется, и республика не может быть в стороне от происходящих в мире экономических процессов. По его словам, сегодня в экономике Беларуси обозначились новые точки роста. Наряду с традиционно сильными отраслями-брендами (машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность) активно развивается сфера услуг - транспортно-логистическая отрасль, туризм. Наиболее перспективным Сергей Румас назвал IT-сектор.

"Его стремительный рост (30% в год) и экспортный потенциал превосходят любую другую отрасль экономики. Решение о развитии в Беларуси цифровой экономики принято на высшем уровне", - отметил премьер-министр. Центром развития белорусского IT-сектора является Парк высоких технологий. Здесь созданы беспрецедентные льготы и гарантии для резидентов.

"И инвесторы поверили нам. Сегодня на Дне рынков капитала Беларуси IT-сектору посвящен отдельный блок. Мы хотим продемонстрировать, что, называя Беларусь "Силиконовой долиной Восточной Европы", журналисты "Вашингтон Пост" нисколько не преувеличивали", - подчеркнул Сергей Румас.

Он напомнил, что Беларусь в 2017 году вернулась на международный финансовый рынок с суверенными еврооблигациями. В этом году дебютные сделки по размещению еврооблигаций совершил специализированный финансовый институт - Банк развития Беларуси, он разместил не только классический выпуск в долларах, но также первый и знаковый для страны выпуск еврооблигаций в белорусских рублях.

"Очевидно, что присутствие эмитентов из Беларуси на международном финансовом рынке будет расширяться", - полагает Сергей Румас.

В 2018 году Беларусь добилась перехода из седьмой в шестую группу по страновой классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и, по словам премьер-министра, страна не собирается останавливаться на достигнутом.

"Все мы знаем, насколько консервативны в своих оценках международные рейтинговые агентства. Поэтому мы заинтересованы в открытых встречах с инвесторами и предоставлении информации по любым вопросам из первых рук. Мы демонстрируем искреннюю готовность к установлению деловых связей с новыми партнерами на принципах открытости и прозрачности, паритета взаимных интересов", - резюмировал Сергей Румас.