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Красота! Посмотрите клип, который группа NEM!GA сняла о Минске

10.06.2019 15:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский музыкальный проект NEM!GA выпустил клип на песню «Мой город» из дебютного ЕР. Видео снимали в Минске, и за несколько дней оно набрало 77,4 тысячи просмотров на платформе YouTube.

В кадрах мелькают ночной Минск с высоты птичьего полета, «Ворота города», бары Зыбицкой, корпус БНТУ, офис TUT.by, Национальная библиотека, отель «Ренессанс», граффити Октябрьской, общежития БГУКИ, Национальный аэропорт, Большой театр оперы и балета, Дворец культуры профсоюзов и масса других культовых для беларусов локаций столицы. 

Вот, как авторы описывают собственную работу: «Мой Город» – признание в любви родному городу, который дает тебе силы-крылья. Девушка, муза – это и есть образ родины, расставание с которой мучительно, но порой необходимо на пути к личной свободе. <…> В клипе так много знаковых мест и символов современного развития Минска, что он запросто может стать визиткой города, который хочется обязательно посетить. Посвящен любимой столице и тем, кто ее покинул или собирается».

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуский музыкальный проект NEM!GA выпустил клип на песню «Мой город» из дебютного ЕР. Видео снимали в Минске, и за несколько дней оно набрало 77,4 тысячи просмотров...
 
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