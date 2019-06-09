В Беларуси ускорилась годовая инфляция

Источник материала: Tut.by

В Беларуси месячная инфляция в апреле составила 0,3%, а годовая — 6,2%, сообщает Белстат. Напомним, в апреле инфляция составила 0,04%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Годовая инфляция на продовольственные товары в мае ускорилась до 7,1% (месяцем ранее — 6,4%), на непродовольственные — до 4,3% (3,6%), а на платные услуги — до 6,9% (6,5%).

Напомним, в апреле годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 5,5%.

В мае продовольственные товары стали дороже на 0,1%, непродовольственные — на 0,6%, а платные услуги — на 0,4%.

Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). По итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю 2018 года, второго — 3,5%, третьего — 3,7%, а в конце года — 5%.

В мае этого года в Беларуси создали экспертный совет по вопросам цен и тарифов, в который включили представителей МАРТ, Нацбанка, Белстата и профсоюзов. Совет будет отслеживать в первую очередь цены на ЖКУ, связь, стоимость проезда в общественном транспорте и бензина.

Напомним, в Беларуси незначительно выросли инфляционные ожидания населения. Так, 79,8% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти быстрее, чем сейчас, либо так же интенсивно (в ноябре прошлого года — 79,5%). Это следует из обнародованных Нацбанком данных за февраль . Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.