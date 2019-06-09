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В Беларуси ускорилась годовая инфляция
Источник материала: Tut.by
В Беларуси месячная инфляция в апреле составила 0,3%, а годовая — 6,2%, сообщает Белстат. Напомним, в апреле инфляция
Годовая инфляция на продовольственные товары в мае ускорилась до 7,1% (месяцем ранее — 6,4%), на непродовольственные — до 4,3% (3,6%), а на платные услуги — до 6,9% (6,5%).
Напомним, в апреле годовая инфляция в Беларуси
В мае продовольственные товары стали дороже на 0,1%, непродовольственные — на 0,6%, а платные услуги — на 0,4%.
Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). По итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю 2018 года, второго — 3,5%, третьего — 3,7%, а в конце года — 5%.
В мае этого года в Беларуси
Напомним, в Беларуси незначительно
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В Беларуси месячная инфляция в апреле составила 0,3%, а годовая - 6,2%, сообщает Белстат.
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