﻿ Возле метро и даже с ремонтом. Почем продают и как выглядят бюджетные «трешки» Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле метро и даже с ремонтом. Почем продают и как выглядят бюджетные «трешки» Минска

10.06.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Цены на вторичном рынке жилья пока ведут себя стабильно, и с начала весны квартиры не подорожали, но и не подешевели. В марте, например, стоимость бюджетных «трешек» стартовала от 54,5 тысячи долларов в эквиваленте. REALTY.TUT.BY изучил трехкомнатные квартиры, которые продают сейчас на вторичном рынке недвижимости, и сделал подборку самых дешевых вариантов. Цены и фото — в нашем материале.

Геологическая, 125

Квартира площадью 50,5 квадратного метра расположена в кирпичном доме 1975 года постройки. В объявлении о продаже говорится, что во дворе хватает парковочных мест, а сам дом расположен близко к лесопарку Степянка. Цена — 53 тысячи долларов в эквиваленте, по 1050 за квадратный метр.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Изображение: yandex.by

Лынькова, 79

Квартира площадью 51 квадратный метр расположена на первом этаже блочной пятиэтажки. Дом 1969 года постройки, капремонт в нем был в 2007 году. Цена — 54 тысячи долларов в эквиваленте, по 1058 за квадратный метр.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Изображение: yandex.by

Карастояновой, 37

Квартира площадью 49,5 квадратного метра расположена в панельном доме 1966 года постройки. Жилье находится на первом этаже, и балкон в нем не предусмотрен. Однако в объявлении говорится, что «есть возможность узаконить балкон». Есть ли он сейчас в квартире или его еще нужно построить — не говорится. Если есть — то узаконить его будет не так-то просто. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1111 за квадратный метр.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Изображение: yandex.by

В Серебрянке

Квартира площадью 51 квадратный метр расположена в пятиэтажной панельке на проспекте Рокоссовского, 98. Дом был построен в 1971 году, сейчас в нем завершается капремонт. «На кухне и в маленьких комнатах пластиковые окна, балкон застеклен. В одной комнате свежий ремонт (ламинат, новые обои, покрашен потолок), в остальных комнатах ремонт был несколько лет назад», - говорится в объявлении о продаже.

Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1087 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изображение: yandex.by

Калиновского, 95

Жилье площадью 49 квадратных метров, с проходной комнатой и раздельным санузлом. Дом панельный, 1967 года постройки. Цена — 56,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1161 за квадратный метр.

 


Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Изображение: yandex.by

Щербакова, 27

Квартира площадью 56 квадратных метров расположена на четвертом этаже панельного дома. Цена — 58 тысяч долларов в эквиваленте, по 1028 за квадратный метр.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Изображение: yandex.by

В переулке Козлова, 20б

Квартира площадью 56 квадратных метров расположена в кирпичном четырехэтажном доме 1962 года постройки. Одна из комнат — проходная, санузел — совмещенный. Есть балкон. Цена — 58,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1045 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изображение: yandex.by
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший следователь прокуратуры: МВД явно не справляется со своими обязанностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика