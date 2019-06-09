Возле метро и даже с ремонтом. Почем продают и как выглядят бюджетные «трешки» Минска

Источник материала: Tut.by

Цены на вторичном рынке жилья пока ведут себя стабильно, и с начала весны квартиры не подорожали, но и не подешевели. В марте, например, стоимость бюджетных «трешек» стартовала от 54,5 тысячи долларов в эквиваленте. REALTY.TUT.BY изучил трехкомнатные квартиры, которые продают сейчас на вторичном рынке недвижимости, и сделал подборку самых дешевых вариантов. Цены и фото — в нашем материале.

Геологическая, 125

Квартира площадью 50,5 квадратного метра расположена в кирпичном доме 1975 года постройки. В объявлении о продаже говорится, что во дворе хватает парковочных мест, а сам дом расположен близко к лесопарку Степянка. Цена — 53 тысячи долларов в эквиваленте, по 1050 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение: yandex.by

Лынькова, 79

Квартира площадью 51 квадратный метр расположена на первом этаже блочной пятиэтажки. Дом 1969 года постройки, капремонт в нем был в 2007 году. Цена — 54 тысячи долларов в эквиваленте, по 1058 за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Изображение: yandex.by

Карастояновой, 37

Квартира площадью 49,5 квадратного метра расположена в панельном доме 1966 года постройки. Жилье находится на первом этаже, и балкон в нем не предусмотрен. Однако в объявлении говорится, что «есть возможность узаконить балкон». Есть ли он сейчас в квартире или его еще нужно построить — не говорится. Если есть — то узаконить его будет не так-то просто. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1111 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение: yandex.by

В Серебрянке

Квартира площадью 51 квадратный метр расположена в пятиэтажной панельке на проспекте Рокоссовского, 98. Дом был построен в 1971 году, сейчас в нем завершается капремонт. «На кухне и в маленьких комнатах пластиковые окна, балкон застеклен. В одной комнате свежий ремонт (ламинат, новые обои, покрашен потолок), в остальных комнатах ремонт был несколько лет назад», - говорится в объявлении о продаже.

Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1087 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Изображение: yandex.by

Калиновского, 95

Жилье площадью 49 квадратных метров, с проходной комнатой и раздельным санузлом. Дом панельный, 1967 года постройки. Цена — 56,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1161 за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Изображение: yandex.by

Щербакова, 27

Квартира площадью 56 квадратных метров расположена на четвертом этаже панельного дома. Цена — 58 тысяч долларов в эквиваленте, по 1028 за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Изображение: yandex.by

В переулке Козлова, 20б

Квартира площадью 56 квадратных метров расположена в кирпичном четырехэтажном доме 1962 года постройки. Одна из комнат — проходная, санузел — совмещенный. Есть балкон. Цена — 58,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1045 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Изображение: yandex.by