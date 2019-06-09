Белорусская легкоатлетка Татьяна Холодович победила на турнире в Германии

Источник материала: Аргументы и факты

В заключительном, шестом, выходе в сектор один из лидеров мирового сезона в этом виде показала результат 62 м 93 см. На прошедшем 6 июня этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме белоруска, отправив копье на 61 м 32 см, не смогла попасть на пьедестал.

В Йене все решилось в заключительной попытке. Лидировавшая со старта соревнований Кристин Хуссонг из Германии (62 м 40 см) не смогла превзойти достижение белоруски. Третье место в активе Анну Рани из Индии - 60 м 46 см.

Отметим, что Татьяна Холодович вошла в состав сборной Беларуси по легкой атлетике на II Европейские игры в Минске. Соревнования пройдут в конце июня.