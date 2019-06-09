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Белорусская легкоатлетка Татьяна Холодович победила на турнире в Германии

10.06.2019 16:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская легкоатлетка Татьяна Холодович победила на турнире в Германии
Фото из открытых источников

В заключительном, шестом, выходе в сектор один из лидеров мирового сезона в этом виде показала результат 62 м 93 см. На прошедшем 6 июня этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме белоруска, отправив копье на 61 м 32 см, не смогла попасть на пьедестал.

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В Йене все решилось в заключительной попытке. Лидировавшая со старта соревнований Кристин Хуссонг из Германии (62 м 40 см) не смогла превзойти достижение белоруски. Третье место в активе Анну Рани из Индии - 60 м 46 см.

Отметим, что Татьяна Холодович вошла в состав сборной Беларуси по легкой атлетике на II Европейские игры в Минске. Соревнования пройдут в конце июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович выиграла международный турнир Javelin Speerwurf-Festival в Йене.
 
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