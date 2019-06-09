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В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в движении автомобилей из-за дорожных работ
10.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Дорожные работы будут проводиться с 11 по 14 июня в пункте пропуска «Бенякони» и на участке автодороги М11/Е85 (граница Литовской Республики (Бенякони) — Лида — Слоним — Бытень).
Как сообщают в Госпогранкомитете, от Государственной границы Республики Беларусь до н.п. Бенякони временно изменится схема организации дорожного движения. Это может привести к задержкам в пропуске автомобилей.
Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на
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Дорожные работы будут проводиться с 11 по 14 июня в пункте пропуска «Бенякони» и на участке автодороги М11/Е85 (граница Литовской Республики (Бенякони) — Лида —...
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