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В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в движении автомобилей из-за дорожных работ

10.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Бенякони» возможны задержки в движении автомобилей из-за дорожных работ

Дорожные работы будут проводиться с 11 по 14 июня в пункте пропуска «Бенякони» и на участке автодороги М11/Е85 (граница Литовской Республики (Бенякони) — Лида — Слоним — Бытень).

Как сообщают в Госпогранкомитете, от Государственной границы Республики Беларусь до н.п. Бенякони временно изменится схема организации дорожного движения. Это может привести к задержкам в пропуске автомобилей.

Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета

 
 
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Дорожные работы будут проводиться с 11 по 14 июня в пункте пропуска «Бенякони» и на участке автодороги М11/Е85 (граница Литовской Республики (Бенякони) — Лида —...
 
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