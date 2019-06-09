Хищение электроэнергии – это не экономия

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня вся наша жизнь зависит от электричества: освещение, компьютеры, планшеты, телефоны, телевизоры – все это питается электричеством. Как и за все в нашей жизни, за удовольствие пользоваться благами электричества приходится платить. Однако некоторые так не считают, и решаются на самовольное безучетное подключение электрической энергии.

Персонал филиала «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» системно проводит работу по выявлению фактов безучётного потребления электрической энергии.

Регулярно проводятся рейды по выявлению фактов хищения электрической энергии. Рейды производятся с использованием современных измерительных приборов, позволяющих выявлять скрытые и сложно-технические виды нарушений учёта.

Основанием для привлечения нарушителя к ответственности служит протокол об административном правонарушении. К нему прилагается акт, составленный по результатам проверки контролирующей организацией. Помимо акта может быть составлена схема, а также проведено фотографирование объектов и видеофиксация, подтверждающие факт безучетного потребления электроэнергии. Скорее всего, следствием проверки станет отключение незаконно существующей проводки.

На основании данных акта производится расчет объема безучетного потребления энергии, который потребуется оплатить. При этом поставщик энергии исходит из суммарной мощности всех электроприборов потребителя, которую умножает на количество часов бездоговорного потребления. Тарифы при этом применяются те же, что и при взыскании задолженности по коммунальным платежам. Это существенно больше, чем пришлось бы заплатить в случае законного использования. Трудно предположить, что все электроприборы в квартире круглосуточно работают одновременно. Отключение всех незаконных подключений не отменят обязанность оплатить использованное электричество.

Суммы ущерба, нанесенного энергоснабжающей организации, по составленным в отношении нарушителей актам, могут достигать десятков тысяч рублей. Кроме того, по данным видам нарушений предусмотрена также и административная ответственность по статье 20.10 КоАП РБ с наложением штрафа, который может достигать 5-ти кратного размера от суммы причиненного ущерба. В конечном счете, сумма получается колоссальной.

Как рассказал начальник Слуцкого городского района электрических сетей филиала «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» Зеневич Сергей Иванович за 5 месяца 2019 года с целью выявления и пресечения фактов нарушений Правил электроснабжения сотрудниками его подразделения было проведено 20 рейдов в ходе которых было проверено 112 объектов. В целом по филиалу «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» совместно с сотрудниками филиала «Энергосбыт» с начала года был проведен 291 рейд, проверен 2081 объект, составлено 92 акта. В том числе самостоятельно сотрудниками филиала «Слуцкие электрические сети» проведено 249 рейдов, составлено 56 актов.

Хищение электроэнергии – это не экономия! Оградите себя и своих близких от излишних расходов и небезопасной эксплуатации электроприборов.

ПОМНИТЕ: проводить проверку и составлять акт о самовольном (бездоговорном), безучетном потреблении электроэнергии имеют право только представители энергоснабжающей организации. Прежде чем допустить проверяющих к счетчику в квартире или частном доме, обязательно потребуйте предъявить их служебное удостоверение.

Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго»