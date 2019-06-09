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В суде Горецкого района – новый председатель
10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Председателем суда Горецкого района указом президента Беларуси назначен Виталий Волков, сменивший в этой должности Александра Зайцева.
Александр Зайцев продолжит работать в суде Горецкого района — в должности судьи.
Фото Михаила Левцова
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Председателем суда Горецкого района указом президента Беларуси назначен Виталий Волков, сменивший в этой должности Александра Зайцева. Александр Зайцев...
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