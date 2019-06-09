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Изменился график доставки газа в баллонах населению

10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В Горецком районе с 1 июля изменится график доставки населению сжиженного углеводородного газа в 50-литровых баллонах.

 

Изменился график доставки газа в баллонах населению
Фото носит иллюстративный характер

 

Доставка газа по Горкам осуществляется ежедневно.

 

Понедельник

 

Маршрут Коптевский: Коптевка, Буда, Садок, Ходоровичи, Медведовка, Чурилово, Чеплеевка, Пневщина, Ленполье, Рудня, Песочня, Ярцевка, Студенец, Голенки.

Маршрут Горской: Горы, Курганье, Быстрая, Никодимово, Запрудье, Лебедево, Слобода, Волынцево, Соколово.

 

Вторник

 

Маршрут Овсянковский: Овсянка, Гулидовка, Лихачево, Тушевая, Душки, Любиж, Осиповичи, Гривец, Тимоховка, Селец, Ходоровка, Кукшиново, Шеды, Полна, Поленка, Кривцы.

Маршрут Маслаковский: Б. Аниковичи, Стрикили, Хаминичи, Шепелевка, Напрасновка, М. Аниковичи, Ферма «Кустовка», Дубовый Угол, Трасное, Варьково, Михайловичи, Козлы, Барсуки, Зимник, Ольховка, Рудковщина, Маслаки, Клин, Ермоловка, Воловцы, Тудоровка.

 

Среда

 

Маршрут Савской: Сава,Зубры, Б. Шарипы, Юрково, Филиппово, Радионовка, Черничный, Моралевка, Красулино, Харьковка, Масалыки, Колотилы, Широкие, Слобода (Савск.), М. Шарипы, Вишня, Лугины.

Маршрут Ректянский: Ректа,Ульяшино, Орлы, Глиньково, Шеворовка, Сеньково, Нежково, Куртасы, Попковка, Холмы, Шишево.

 

Четверг

 

Маршрут Паршинский: Нивищи, Кузовино, Полящицы, Медведево, Паршино, Ревячино, Тосна, Завидовка, Б. Королевка, Пуплы, Мостовой.

Маршрут Добровский: Тушково, Ермаки, Сахаровка, Чепелинка, Телешовка, Азаровичи, Добрая, Болбечино, Комаровичи, Гощ-Чарный, М. Королевка, Рекотка, Стан, Старинка, Голышино, Мошково, Матюты, Панкратовка.

 

Пятница

 

Маршрут Ленинский: Ленино, Победная, Дружная, Б. Морозово, Макаровка, Чашники, Сысоево, Буды, Задорожье, Никулино, Андрюхи, Моисеево, Славики, Суровцово, Зайцево, Андеколово, Чистики, Квартяны, Волковщина, Жевлачевка, Старина, Котелево, Шелохановка, Костюшково, Ботвиньево, М. Морозово.

Маршрут Каменский: Ходоровка, Сорокопуды, Шавнево, Сафоново, Мальки, Городец, Каменка, Турищево, Оршани, Гущино, Полишино, Ольховец, Староселье, Высоцкие, Першино, Окушки, Луки, Логовино.


 
 
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  В Горецком районе с 1 июля изменится график доставки населению сжиженного углеводородного газа в 50-литровых баллонах.     Доставка газа по Горкам осуществляется...
 
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