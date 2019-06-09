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Изменился график доставки газа в баллонах населению
10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горецком районе с 1 июля изменится график доставки населению сжиженного углеводородного газа в 50-литровых баллонах.
Доставка газа по Горкам осуществляется ежедневно.
Понедельник
Маршрут Коптевский: Коптевка, Буда, Садок, Ходоровичи, Медведовка, Чурилово, Чеплеевка, Пневщина, Ленполье, Рудня, Песочня, Ярцевка, Студенец, Голенки.
Маршрут Горской: Горы, Курганье, Быстрая, Никодимово, Запрудье, Лебедево, Слобода, Волынцево, Соколово.
Вторник
Маршрут Овсянковский: Овсянка, Гулидовка, Лихачево, Тушевая, Душки, Любиж, Осиповичи, Гривец, Тимоховка, Селец, Ходоровка, Кукшиново, Шеды, Полна, Поленка, Кривцы.
Маршрут Маслаковский: Б. Аниковичи, Стрикили, Хаминичи, Шепелевка, Напрасновка, М. Аниковичи, Ферма «Кустовка», Дубовый Угол, Трасное, Варьково, Михайловичи, Козлы, Барсуки, Зимник, Ольховка, Рудковщина, Маслаки, Клин, Ермоловка, Воловцы, Тудоровка.
Среда
Маршрут Савской: Сава,Зубры, Б. Шарипы, Юрково, Филиппово, Радионовка, Черничный, Моралевка, Красулино, Харьковка, Масалыки, Колотилы, Широкие, Слобода (Савск.), М. Шарипы, Вишня, Лугины.
Маршрут Ректянский: Ректа,Ульяшино, Орлы, Глиньково, Шеворовка, Сеньково, Нежково, Куртасы, Попковка, Холмы, Шишево.
Четверг
Маршрут Паршинский: Нивищи, Кузовино, Полящицы, Медведево, Паршино, Ревячино, Тосна, Завидовка, Б. Королевка, Пуплы, Мостовой.
Маршрут Добровский: Тушково, Ермаки, Сахаровка, Чепелинка, Телешовка, Азаровичи, Добрая, Болбечино, Комаровичи, Гощ-Чарный, М. Королевка, Рекотка, Стан, Старинка, Голышино, Мошково, Матюты, Панкратовка.
Пятница
Маршрут Ленинский: Ленино, Победная, Дружная, Б. Морозово, Макаровка, Чашники, Сысоево, Буды, Задорожье, Никулино, Андрюхи, Моисеево, Славики, Суровцово, Зайцево, Андеколово, Чистики, Квартяны, Волковщина, Жевлачевка, Старина, Котелево, Шелохановка, Костюшково, Ботвиньево, М. Морозово.
Маршрут Каменский: Ходоровка, Сорокопуды, Шавнево, Сафоново, Мальки, Городец, Каменка, Турищево, Оршани, Гущино, Полишино, Ольховец, Староселье, Высоцкие, Першино, Окушки, Луки, Логовино.
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В Горецком районе с 1 июля изменится график доставки населению сжиженного углеводородного газа в 50-литровых баллонах. Доставка газа по Горкам осуществляется...
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