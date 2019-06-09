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Серьезная авария на Притыцкого: столкнулись 4 автомобиля, один из них опрокинулся
Источник материала: Tut.by
Четыре автомобиля столкнулись на столичной улице Притыцкого напротив кинотеатра «Аврора».
Как сообщили AUTO.TUT.BY читатели, инцидент произошел 10 июня, около 15.20. Автомобили двигались со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Сердича. В какой-то момент произошло столкновение, в результате которого один из автомобилей опрокинулся на проезжей части.
На место аварии приехали медики. Судя по всему, не обошлось без пострадавших. Движение в районе ДТП серьезно затруднено.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
(Будет дополнено.)
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На место аварии приехали медики. Судя по всему, не обошлось без пострадавших.
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