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Аэропорт Гродно может стать узловой точкой при перелетах из Китая в страны Евросоюза
Источник материала: Партизан
Возможность организации перелетов из Китая в страны Евросоюза через аэропорт «Гродно» была обсуждена во время встречи представителей китайской корпорации Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group (HATG) с администрацией СЭЗ «Гродноинвест».
Как сообщает пресс-служба свободной экономической зоны, в ходе встречи представителям китайской корпорации представили инвестиционный потенциал СЭЗ «Гродноинвест», при этом особое внимание было уделено перспективам развития логистической деятельности в регионе.
«В районе аэропорта «Гродно» расположены две инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест», на которых предусматривается реализация проектов в сфере логистики, в том числе по созданию грузового терминала и торгово-выставочного центра. В ходе переговоров стороны также обсудили возможность организации перелетов из Китая в страны Евросоюза через аэропорт «Гродно» как узловой точки», — рассказали в пресс-службе СЭЗ.
Помимо проектов в сфере логистики, китайские бизнесмены ознакомились с перспективными инвестиционными проектами на территории специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», свободными земельными площадками, преференциальным режимом для резидентов парка.
Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрирована китайская компания ООО «СИГИКОП Логистическая компания – Гродно», которая реализует проект по строительству транспортно-логистического центра в Гродненской области на границе с Республикой Польша.
Корпорации Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., LTD – самая крупная государственная инвестиционная корпорация в провинции Ганьсу. Объединяет такие сферы как автомобильные дороги, авиацию, туризм и финансы. Отвечает за инвестирование и финансирование строительства автомагистралей, железных дорог, авиации общего назначения и культурного туризма, а также является владельцем контрольного пакета акций всех ведущих финансовых учреждений провинции Ганьсу.
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Возможность организации перелетов из Китая в страны Евросоюза через аэропорт «Гродно» была обсуждена во время встречи представителей китайской корпорации Gansu...
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