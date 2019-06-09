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Дело Голунова: журналист мог затронуть интересы сотрудников ФСБ в своих расследованиях

10.06.2019 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Помещенный под домашний арест в Москве российский журналист Иван Голунов готовил материал, в котором упоминались фамилии главы управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева. Об этом сообщило издание "Проект"со ссылкой на коллег Голунова.



По данным издания, в расследовании Голунова могла идти речь о связи Дорофеева и Медоева с похоронным бизнесом Москвы. Близкий к Кремлю источник и собеседник из силовых структур подтвердили журналистам, что Голунов мог затронуть интересы сотрудников ФСБ.

Издание отмечает, что Дорофеев и Медоев близки к главе службы экономической безопасности ФСБ Сергею Королеву. Их роль в деле Голунова объясняет ряд нестыковок. В частности, журналиста задержали в Центральном административном округе Москвы, но доставили в изолятор Западного админокруга, в котором находится Троекуровское кладбище и сосредоточен похоронный бизнес.


6 июня после задержания в Москве к журналисту около 16 часов не допускали адвоката. У Голунова при себе и дома якобы нашли наркотики. В редакции "Медузы" считают, что его преследуют из-за его журналистской деятельности.

8 июня Никулинский суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. 

 
 
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Помещенный под домашний арест в Москве российский журналист Иван Голунов готовил материал, в котором упоминались фамилии главы управления ФСБ по Москве и...
 
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