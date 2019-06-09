За восемь лет число фермерских хозяйств выросло на треть

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских хозяйствах в 2018 году по сравнению с 2010 годом увеличился в 2,6 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,8 раза, животноводства – на 31,2%.





В то же время доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции остается незначительной. В 2018 году она составила 2,2% (в 2010 году – 1%), в производстве продукции растениеводства – увеличилась с 1,6% до 4,4%, животноводства – с 0,3% до 0,4%.