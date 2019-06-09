Как защитить черешню на даче от птиц. Для этого есть спецустройства и дедовские методы

Источник материала: Tut.by

Каждое лето мы слышим стенания дачников о том, что птицы доедают последнюю черешню и вишню, а также лишили детей клубники. И в самом деле, смотреть на то, как уничтожают урожай, которого так ждали — невыносимо. Но что делать, если даже самое страшное пугало не способно испугать скворца? Мы изучили форумы фермеров и профессионалов-садоводов. И вот как они борются с пернатыми разбойниками.



Фото: dacha.help

Самый действенный способ — применение звуковых отпугивателей, и в первую очередь — биоакустических приборов. Их принцип работы состоит в цикличном воспроизведении специальных звуков через определенные паузы. В основе отпугивания лежат крики хищных птиц, звуки вороновых и разнообразные шумы, которых боятся мелкие птицы. Цена устройств, рассчитанных для отпугивания с территорий дачных участков и коттеджных поселков, начинается со 140 рублей. Приборы для больших площадей стоят гораздо дороже.



Фото: homemag.by

Есть еще и ультразвуковые отпугиватели. Их прелесть в том, что человек не слышит звуки, которые они издают. А вот птицы слышат, и даже самую сладкую черешню облетают стороной. Минус — высокая стоимость. Самый дешевый вариант стоит 263 рубля и рассчитан на небольшую площадь. Профессиональные, на полгектара, дороже — от двух тысяч рублей.



Фото: homemag.by

Есть еще один действенный вариант — пропановая пушка. Мы не шутим, и птицам будет не смешно. Это устройство имитирует выстрел. Отпугивание производится с помощью громких хлопков, похожих на звук выстрела из огнестрельного оружия. Для создания хлопков в основную часть «пушки» через установленные промежутки времени закачивается пропан. После этого получившаяся газовоздушная смесь поджигается с помощью электрической искры. Частота хлопков регулируется с помощью специального клапана, идущего в комплекте с устройством. У нее много регулировок: сила выстрела (100…130 дБ), количество выстрелов в серии и интервала между ними, таймер для настройки работы по расписанию. Работает от баллона с пропаном. Одного баллона хватает на 5 тысяч «выстрелов». Цены на такие пушечки начинаются от 1300 рублей.



Фото: homemag.by

В сочетании со звуковыми приборами эффективны визуальные отпугиватели птиц. В первую очередь это надувные фигуры, имитирующие хищных птиц. Сходство отпугивателя, например, с совой — хороший вариант. Они продаются по 48 рублей.

Продавцы утверждают, что даже простой шар с голографическими или нарисованными глазами ястреба достаточно эффективен. Главное — использовать яркие краски, в красно- оранжево-желтой цветовой гамме. Такие шары, кстати, можно купить за 32 рубля за штуку. Правильное его название — «виниловый 3D-шар с глазами хищника».



Фото: dacha.help

В последнее время стали очень популярны так называемые динамические отпугиватели, которые представляют собой воздушных змеев. Их силуэт напоминает хищную птицу. Змей крепится с помощью длинного шнура к шесту и начинает парить даже при легком ветре. Цены — от 32 рублей.



Фото: homemag.by

А теперь перейдем к «дедовским» способам.

Некоторые садоводы используют целлофановые пакеты или пленку из старых кассет. Но можно применять и что-нибудь другое. Главное, чтобы подвешенные на дерево предметы при порывах ветра издавали шум. Тогда птицы будут облетать ту же черешню стороной.

Светоотражающие элементы также отпугивают птиц. Поэтому если в доме найдется новогодний дождик, мишура, старые компьютерные диски или пластины фольги, считайте, что у вас есть оружие против бессовестных пернатых.



​ Фото: dacha.help ​

Невысокие деревья и кусты, грядки можно защитить нетканым укрывным материалом или мелкоячеистой сеткой, которыми обычно накрывают грядки. Так растениям будет хватать света для плодоношения, а птицы не смогут добраться до урожая (по крайней мере сделать это будет непросто).

Можно установить самодельные вертушки. Смастерить ее проще простого из пластиковых бутылок. Дедовские способы, кстати, абсолютно бесплатны, но их эффективность не доказана.