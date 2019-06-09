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Игорь Шуневич рассказал о комплектовании тренерского штаба минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Руководитель наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игорь Шуневич в эфире телеканала
— В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии. С большой долей вероятности могу предположить, что это будет иностранец, остальной тренерский штаб будет белорусский.
Кроме того, практически в два раза будем сокращать число легионеров, — сказал Игорь Шуневич.
По окончании минувшего сезона контракт с Андреем Сидоренко продлен не был. 14 мая клуб
Ранее российский портал «Чемпионат»
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Руководитель наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игорь Шуневич рассказал о том, как продвигается процесс поиска главного тренера команды.
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