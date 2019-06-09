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Игорь Шуневич рассказал о комплектовании тренерского штаба минского «Динамо»

10.06.2019 16:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководитель наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игорь Шуневич в эфире телеканала ОНТ рассказал о том, как продвигается процесс поиска главного тренера команды.


Игорь Шуневич. Фото: hcdinamo.by

— В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии. С большой долей вероятности могу предположить, что это будет иностранец, остальной тренерский штаб будет белорусский.

Кроме того, практически в два раза будем сокращать число легионеров, — сказал Игорь Шуневич.

По окончании минувшего сезона контракт с Андреем Сидоренко продлен не был. 14 мая клуб объявил, что наставником команды станет Александр Андриевский. Однако уже на третий день после этого минское «Динамо» сообщило, что не смогло договориться с тренером.

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Ранее российский портал «Чемпионат» сообщал, что главным тренером минского «Динамо» может снова стать канадец Крэйг Вудкрофт, под руководством которого команда в 2016—2017 годах выдала лучший сезон за время выступления в КХЛ. Одним из ассистентов его в публикации назывался самый результативный белорусский хоккеист в НХЛ Михаил Грабовский.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игорь Шуневич рассказал о том, как продвигается процесс поиска главного тренера команды.
 
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