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Люди Икс против домашних животных. За что минчане голосовали рублем всю неделю?
Источник материала: Tut.by
Топ самых кассовых фильмов уикенда точно порадует тех, кто привык ходить в кино с попкорном, — там сейчас очень много экшна. Посмотрите, куда минчане активно ходили на прошлой неделе и за какие ленты голосовали рублем (а то и пятью).
В кинотеатрах Минска с единым лидером не определились, поэтому расскажем вам о недельных премьерах. Об остальных картинах можно почитать
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
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