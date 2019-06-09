Люди Икс против домашних животных. За что минчане голосовали рублем всю неделю?

Источник материала: Tut.by

Топ самых кассовых фильмов уикенда точно порадует тех, кто привык ходить в кино с попкорном, — там сейчас очень много экшна. Посмотрите, куда минчане активно ходили на прошлой неделе и за какие ленты голосовали рублем (а то и пятью).

Что смотреть в минских кинотеатрах?



«Люди Икс: Темный феникс»

В кинотеатрах Минска с единым лидером не определились, поэтому расскажем вам о недельных премьерах. Об остальных картинах можно почитать тут .