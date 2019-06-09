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Люди Икс против домашних животных. За что минчане голосовали рублем всю неделю?

10.06.2019 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Топ самых кассовых фильмов уикенда точно порадует тех, кто привык ходить в кино с попкорном, — там сейчас очень много экшна. Посмотрите, куда минчане активно ходили на прошлой неделе и за какие ленты голосовали рублем (а то и пятью).

Что смотреть в минских кинотеатрах?


«Люди Икс: Темный феникс»

Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

В известной минской сети кинотеатров Silver Screen у зрителей лидировала семейная анимация — сказано, наступиши школьные каникулы. В числе других семейных фильмов — «Аладдин», который держится в топе уже не первый уикенд. Ожидаемо в пятерку попали премьерные «Люди Икс», неожиданно — скандальный байопик об Элтоне Джоне.

1. «Тайная жизнь домашних животных 2»

2. «Люди Икс: Темный Феникс»

3. «Аладдин»

4. «Рокетмен» — рецензия AFISHA.TUT.BY

5. «Джон Уик 3»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

Премьерный блокбастер «Люди Икс» занял первую строчку — прекрасный результат для дебютной недели. Еще одна премьера — «Рокетмен» про скандального Элтона Джона — чувствует себя в прокате не так уверенно (и ясно почему).

  1. «Люди Икс: Темный феникс»
  2. «Тайная жизнь домашних животных 2»
  3. «Аладдин»
  4. «Рокетмен»
  5. «Годзилла-2: Король монстров»

Топ-5 фильмов от «КиноМинска»

Первые две строки, как и на прошлой недели, заняли семейные картины. Новичок в топе — фантастический боевик про Людей Икс.

  1. «Тайная жизнь домашних животных 2»
  2. «Аладдин»
  3. «Люди Икс: Темный феникс»
  4. «Годзилла-2: Король монстров»
  5. «Покемон. Детектив Пикачу»

В кинотеатрах Минска с единым лидером не определились, поэтому расскажем вам о недельных премьерах. Об остальных картинах можно почитать тут.

«Люди Икс: Темный феникс» с прекрасной Софи Тернер из  

Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
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