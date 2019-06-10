|
Высшее образование в 2019 году
10.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
На уровень высшего образования I ступени прием будут осуществлять 47 учреждений высшего образования, из них 42 – государственной формы собственности и 7 – частной. В этом году прием не осуществляется в 2 вузах: Международном социально-экономическом институте и частном институте управления и предпринимательства.
На уровень высшего образования I ступени планируется принять за счет средств бюджета 26,6 тыс.человек, что на 0,7 процента превышает план приема 2018 года.При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществлено за счет медицинских специальностей и специальностей физической культуры и спорта.
На платной основе планируется принять 28,1 тыс.человек, что на 1 процент превышает план приема в 2018 году. При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществлено за счет IT- специальностей и специальностей физической культуры и спорта.
Всего в 2019 году в вузы республики запланировано принять 54,7 тыс. человек, что превышает план приема прошлого года почти на 1 процент.
Будущим абитуриентам будет важно узнать, что ряд университетов откроет двери для обучения по новым специальностям. Так, лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества образования, Гродненский государственный университет с этого года будет осуществлять подготовку по специальности ˮКомпьютерная физика“.
И это далеко не полный перечень. Как видно, вузы стремятся открывать новые специальности, которые соответствуют современным тенденциям. У абитуриентов расширяется палитра возможностей при выборе своего будущего
|
Свежие газеты
Архив (Разное)