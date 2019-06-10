Высшее образование в 2019 году

Источник материала: Клiч Радзiмы

На уровень высшего образования I ступени прием будут осуществлять 47 учреждений высшего образования, из них 42 – государственной формы собственности и 7 – частной. В этом году прием не осуществляется в 2 вузах: Международном социально-экономическом институте и частном институте управления и предпринимательства.

На уровень высшего образования I ступени планируется принять за счет средств бюджета 26,6 тыс.человек, что на 0,7 процента превышает план приема 2018 года.При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществлено за счет медицинских специальностей и специальностей физической культуры и спорта.

На платной основе планируется принять 28,1 тыс.человек, что на 1 процент превышает план приема в 2018 году. При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществлено за счет IT- специальностей и специальностей физической культуры и спорта.

Всего в 2019 году в вузы республики запланировано принять 54,7 тыс. человек, что превышает план приема прошлого года почти на 1 процент.

Будущим абитуриентам будет важно узнать, что ряд университетов откроет двери для обучения по новым специальностям. Так, лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества образования, Гродненский государственный университет с этого года будет осуществлять подготовку по специальности ˮКомпьютерная физика“. Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины открывает набор на новые специальности: ˮБизнес-администрирование“ со специализацией ˮАнтикризисное управление предприятием“,ˮЭкономическая информатика“,ˮСпортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)“. В Белорусско-Российском университете примут ребят по специальностям ˮ Электронный маркетинг “, ˮ Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов “, ˮ Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) . Витебский государственный технологический университет примет абитуриентов по специальности ˮ Дизайн (виртуальной среды) “, Полоцкий государственный университет» , один из крупных вузов Витебской области, — ˮ Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)“ , ˮ Автомобильные дороги “ и ˮ Электронный маркетинг “.

И это далеко не полный перечень. Как видно, вузы стремятся открывать новые специальности, которые соответствуют современным тенденциям. У абитуриентов расширяется палитра возможностей при выборе своего будущего