Источник материала: Новости Волковыска

В Гродно и области откроются 3 фан-зоны ко II Европейским играм.

Одна из них расположится в Гродно, еще две в районных центрах.

В областном центре любой желающий сможет прийти поболеть за спортсменов в комфортной фан-зоне, которую организуют на ЦСК «Неман». Она будет работать с 16.00 до 21.00 ежедневно. В дни открытия и закрытия церемоний фан-зона будет работать до полуночи.

Для болельщиков приготовили боле 300 мест за столиками, будет работать кафе. Можно и даже нужно приходить целыми семьями. Для самых маленьких болельщиков подготовят игровые зоны и аттракционы. Кроме того, на сцене пройдет концерт, проведут игры и викторины на спортивную тематику.

Фан-зоны кроме Гродно откроют в Лиде и Волковыске, там болельщики также смогут с комфортом поболеть за спортсменов, сообщает Гродненская правда.

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