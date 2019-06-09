Команды «Беллакт» и волковысских электросетей победители соревнований среди сандружин и добровольных пожарных дружин района

Источник материала: Новости Волковыска

7 июня на базе Волковысского районного отдела по ЧС прошли соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных команд района. В них приняли участие десять санитарных дружин и четырнадцать добровольных пожарных команд.

Соревнования среди санитарных дружин включали в себя 5 этапов: проверка табельного оснащения дружины, работа санитарной дружины в очаге комбинированного поражения, в очаге инфекционного и в очаге химического поражения; тестирование командиров. По итогам соревнований победила санитарная дружина ОАО «Беллакт». На втором месте - ОАО «Красносельскстройматериалы», третье место у работников ОАО «Волковысский мясокомбинат».

Лучшей добровольной пожарной дружиной, которая определялась по итогам пожарной эстафеты и боевого развертывания, стали представители филиала «Волковысские электрические сети», второе место - ПКУП «ВКХ», третье место - РСКУП «Волковысское».

Все команды, а также их командиры, занявшие призовые места, награждены почетными грамотами и ценными подарками. В завершении мероприятия участники продемонстрировали творческие номера, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.













































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