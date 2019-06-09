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В пункте пропуска «Бенякони» будут ремонтировать дорогу. Возможны очереди на границе

10.06.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 11 по 14 июня в пункте пропуска «Бенякони» и на участке трассы М11/Е85 от границы и до агрогородка Бенякони будет ремонт — и временное изменение схемы организации дорожного движения. Могут возникнуть задержки в пропуске автомобилей, сообщает Госпогранкомитет.

Пограничники рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

За обстановкой на границе можно следить на сайте Госпогранкомитета.

 
 
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С 11 по 14 июня в пункте пропуска «Бенякони» и на участке трассы М11/Е85 от границы и до агрогородка Бенякони будет ремонт.
 
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