В пункте пропуска «Бенякони» будут ремонтировать дорогу. Возможны очереди на границе

Источник материала: Tut.by

С 11 по 14 июня в пункте пропуска «Бенякони» и на участке трассы М11/Е85 от границы и до агрогородка Бенякони будет ремонт — и временное изменение схемы организации дорожного движения. Могут возникнуть задержки в пропуске автомобилей, сообщает Госпогранкомитет.

Пограничники рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

За обстановкой на границе можно следить на сайте Госпогранкомитета .