Инфляция в Беларуси в январе-мае составила 3%

Источник материала: Интерфакс

Потребительские цены в Беларуси в мае 2019 года выросли на 0,3%, с начала года - на 3%, сказано в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция в мае 2019 года (по сравнению с маем 2018 года) выросла до 6,2% с 5,5% в апреле.

Цены на продовольственные товары за январь-май выросли на 3,1% (в мае на 0,1%), непродовольственные товары подорожали на 2,3% (за май - на 0,6%). Стоимость платных услуг увеличилась на 3,6% (в мае цены на услуги снизились на 0,4%).

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в мае 2019 года по сравнению декабрем 2019 года составила 2%. По сравнению с предыдущим месяцем базовый индекс потребительских цен снизился на 0,5%.

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси не должна превысить 5%.

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.