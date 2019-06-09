ЧП НА 4РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.

Следователи выясняют причины смертельного травмирования горнорабочего в Солигорске, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.



Инцидент случился 3 июня в шахте 4РУ ОАО «Беларуськалий» — в результате несчастного случая погиб рабочий очистного забоя ОАО «Беларуськалий».



Как заявили в СК, следственно-оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Кроме того, проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины.

