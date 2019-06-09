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ЧП НА 4РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.

10.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 июня 2019 11:59 6582

ЧП НА 4РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: sputnik.by

Горнорабочий получил смертельную травму 3 июня, эксперты спустились в шахту для осмотра места происшествия.

ЧП НА 4РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.

Следователи выясняют причины смертельного травмирования горнорабочего в Солигорске, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

Инцидент случился 3 июня в шахте 4РУ ОАО «Беларуськалий» — в результате несчастного случая погиб рабочий очистного забоя ОАО «Беларуськалий».

Как заявили в СК, следственно-оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Кроме того, проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины.

Источник: Sputnik.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 июня 2019 11:59 6582 ЧП НА 4РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель рабочего: СК...
 
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