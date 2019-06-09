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ЧП НА 4РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.
10.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 июня 2019 11:59 6582
ЧП НА 4РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.
Горнорабочий получил смертельную травму 3 июня, эксперты спустились в шахту для осмотра места происшествия.
Следователи выясняют причины смертельного травмирования горнорабочего в Солигорске, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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4 июня 2019 11:59 6582 ЧП НА 4РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель рабочего: СК...
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