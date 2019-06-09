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Брестский ГОЧС открыл двери и встречал горожан

10.06.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционный праздник «День открытых дверей Брестского городского отдела по ЧС» провели брестские огнеборцы, на этот раз на территории пожарной аварийно-спасательной части №3. Выбор объекта для проведения праздника обоснован: спасатели хотели, чтобы гости познакомились со спецификой их работы, побывали в месте, где проходят будни пожарных, увидели технику и оборудование, которые являются неотъемлемой частью работы представителей мужественной профессии.

Брестский ГОЧС открыл двери и встречал горожан

Развлекательная программа была насыщенной. На большой сцене в этот день выступали известные исполнители и ансамбли города над Бугом, настоящее шоу подарили роллеры Бреста. Музыкальные композиции, посвящённые спасателям, дарили и сами сотрудники Брестского городского отдела по ЧС. Для гостей были подготовлены увлекательные конкурсы с весьма ценными призами. Счастливчики на празднике получали сертификаты на посещение парикмахерской «Локон», абонементы на фитнес от «Шакиры», сладкие угощения от ОАО «Берестейский пекарь», ОАО «Продтовары», сувениры от Брестского мясокомбината, Белорусское добровольное пожарное общество, ООО «Сэком».

Брестский ГОЧС открыл двери и встречал горожан

На празднике работали несколько площадок: выставка лучших работ детского конкурса «Спасатели глазами детей», фотозона, выставка техники, уголок аквагрима, спортивная площадка «Переправа», уголок представительства Белгосстраха по г.Бресту, работали аттракционы, а также торговля. Одним словом, всё было спланировано для комфортного пребывания гостей.

В течение праздника на сцену поднимались те, кто проявил себя, среди них работники МЧС, дети и педагоги, дипломами и ценными подарками награждены представители средств массовой информации, а также общественных объединений за содействие в пропаганде безопасности жизнедеятельности.

Брестский ГОЧС открыл двери и встречал горожан

Кульминацией праздника стал пожарный кросс-фит, дистанция с препятствиями, ликвидация возгорания автомобиля, а также водная феерия. Спасатели проявили профессионализм и продемонстрировали физическую подготовку.

Праздник собрал небывалое количество гостей, которые, несмотря на жаркую погоду, несколько часов провели с пользой и удовольствием.

 
Теги: Брест
 
 
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