Тактико-специальные учения по спасению людей на акватории реки Мухавец

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня прошли совместные тактико-специальные учения с личным составом пожарной аварийно-спасательной части №2 и №3 Брестского ГОЧС и спасателями водолазно-спасательной станции в районе зоны отдыха «Гребной канал» областного совета ОСВОД по спасению людей на акватории реки Мухавец.





По замыслу учений, на отводном канале в районе теннисных кортов на расстоянии около 40 метров от берега перевернулась лодка с 3-мя пассажирами на борту. Исходя из слов очевидцев, пострадавшие находились на поверхности воды, им крайне необходима помощь.





Отдыхающие сообщили о случившемся по номеру 101, диспетчер ЦОУ проинформировал дежурного ВСС «Гребной канал» и параллельно осуществил высылку сил и средств. Прибывшие спасатели осуществили поиск и спасение людей, оказали первую медицинскую помощь.