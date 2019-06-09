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Тактико-специальные учения по спасению людей на акватории реки Мухавец

10.06.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня прошли совместные тактико-специальные учения с личным составом пожарной аварийно-спасательной части №2 и №3 Брестского ГОЧС и спасателями водолазно-спасательной станции в районе зоны отдыха «Гребной канал» областного совета ОСВОД по спасению людей на акватории реки Мухавец.

Тактико-специальные учения по спасению людей на акватории реки Мухавец

По замыслу учений, на отводном канале в районе теннисных кортов на расстоянии около 40 метров от берега перевернулась лодка с 3-мя пассажирами на борту. Исходя из слов очевидцев, пострадавшие находились на поверхности воды, им крайне необходима помощь.

Тактико-специальные учения по спасению людей на акватории реки Мухавец

Отдыхающие сообщили о случившемся по номеру 101, диспетчер ЦОУ проинформировал дежурного ВСС «Гребной канал» и параллельно осуществил высылку сил и средств. Прибывшие спасатели осуществили поиск и спасение людей, оказали первую медицинскую помощь.

 
 
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  Сегодня прошли совместные тактико-специальные учения с личным составом пожарной аварийно-спасательной части №2 и №3 Брестского ГОЧС и спасателями...
 
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